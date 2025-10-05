Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Córdoba en el Ibercaja Estadio
En plenas Fiestas del Pilar, el Real Zaragoza ha caído ante el Córdoba por 0-1 con un tanto en propia puerta.
LAS CLAVES
- 15:51 FINAL DEL PARTIDO
- 15:23 GOL DEL CÓRDOBA
- 15:00 SEGUNDA MITAD
- 14:45 DESCANSO
- 14:01 COMIENZA EL PARTIDO
La octava jornada de LaLiga Hypermotion está prevista para este domingo 5 de octubre a las 14.00 y enfrenta al Real Zaragoza y al Córdoba, dos equipos en situaciones muy similares. Los de Gabi y los de Iván Ania cuentan con 6 puntos en su casillero (una victoria, tres empates y tres derrotas) y están metidos en puestos de descenso. Eso sí, los aragoneses llegan de ganar 0-1, mientras que los visitantes de empatar contra el filial de la Real Sociedad.
Así pues, se espera un encuentro muy igualado en el que los locales esperan conseguir la primera victoria del curso en casa, en el Ibercaja Estadio.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba
El Real Zaragoza sigue sin saber ganar en casa y se queda con 6 puntos en la clasificación, el peor equipo junto a la Real Sociedad B.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | FINAL DEL ENCUENTRO
Final del partido. Derrota del Real Zaragoza frente al Córdonba.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | Expulsión a Gabi Fernández
93': Caliente final del partido en la capital aragonesa. También Gabi Fernández se va expulsado.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | 4 minutos de añadido
90': Cuatro minutos de tiempo añadido.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | Se queda con uno menos el cuadro maño
88': Segunda amarilla para Paul Akoukou, se queda con un hombre menos el Real Zaragoza. Rafael Sánchez le enseña también la cartulina a Andrada y además le da el balón al Córdoba, aunque la posesión era para los locales.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | Recta final
83': 7 minutos más el añadido es lo que resta de encuentro. Todavía hay tiempo para el Real Zaragoza...
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | Amarilla al Córdoba
83': Cartulina amarilla para Guardiola.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | Del Moral por Dalisson
82': Sigue moviendo el banquillo Ivan Ania. Se marcha Dalisson y entra en su lugar Del Moral.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | Entra Soberón
79': Último cambio del Real Zaragoza. Salta Soberón en lugar de Dani Tasende.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | Más cambios
75': Entran en las filas del Córdoba Diego Bri y Guardiola.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | Kodro y Bazdar
70': Mete artillería arriba Gabi para conseguir, al menos, el empate. Se marchan Dani Gómez y Saidu. Entran Kenan Kodro y Samed Bazdar.
Real Zaragoza 0 - 1 Córdoba | GOL DEL CÓRDOBA
68': Se adelanta el conjunto local en un saque de esquina. El gol ha sido en propia puerta de Saidu.
Real Zaragoza 0 - 0 Córdoba | Peligro del Córdoba
63': Muy clara para el conjunto de Ivan Ania. Saque de esquina bien puesto, Andrada lo para con el pie y después Paul se va al suelo para evitar el remate.
Real Zaragoza 0 - 0 Córdoba | Mal despeje de Tachi
61': Cuidado Tachi... Casi se mete en propia el central al intentar despejar.
Real Zaragoza 0 - 0 Córdoba | Amarilla a Marcelo
60': Marcelo, recién salido al campo, recibe la tarjeta amarilla.
Real Zaragoza 0 - 0 Córdoba | Cambios en el Real Zaragoza
58': Primeros movimientos de Gabi. Se marchan Cuenca y Sebas Moyano, entran en el terreno de juego Valery y Pau Sans.
Real Zaragoza 0 - 0 Córdoba
57': Por parte del Real Zaragoza, todavía no ha habido cambios pero calientan Keidi Bare, Kenan Kodro, Soberón y Samed Bazdar. Se preparan para salir Valery y Pau Sans.
Real Zaragoza 0 - 0 Córdoba | Se va Vilarrasa
55': Primer cambio del encuentro. Ivan Ania quita a Vilarrasa, con tarjeta amarilla, y entra Marcelo.
Real Zaragoza 0 - 0 Córdoba | Mano de Vilarrasa
52': Le da en la mano a Vilarrasa, pero el árbitro le perdona la segunda amarilla. Falta lateral para el Real Zaragoza.
Asistencia al Ibercaja Estadio
El aforo de esta tarde al partido ha sido de 15.808 espectadores.