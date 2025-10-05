Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Córdoba en el Ibercaja Estadio

La octava jornada de LaLiga Hypermotion está prevista para este domingo 5 de octubre a las 14.00 y enfrenta al Real Zaragoza y al Córdoba, dos equipos en situaciones muy similares. Los de Gabi y los de Iván Ania cuentan con 6 puntos en su casillero (una victoria, tres empates y tres derrotas) y están metidos en puestos de descenso. Eso sí, los aragoneses llegan de ganar 0-1, mientras que los visitantes de empatar contra el filial de la Real Sociedad.

Así pues, se espera un encuentro muy igualado en el que los locales esperan conseguir la primera victoria del curso en casa, en el Ibercaja Estadio.