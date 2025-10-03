El Real Zaragoza pretende dar "un golpe de autoridad" ante el Córdoba y Gabi anuncia cambios en el once

Encadenar la segunda victoria consecutiva y ganar en casa son los grandes retos que tiene el Real Zaragoza este domingo. Tras la victoria ante el Mirandés los ánimos han cambiado, el vestuario y la afición respira, pero ahora toca ratificar las sensaciones y ganar al Córdoba en el Ibercaja Estadio.

Para este encuentro, Gabi Fernández no podrá contar con Paulino de La Fuente, que no ha entrenado en las dos últimas sesiones. “No va a llegar. Tuvo una molestia en el isquio, tiene una microrotura”, ha confesado el técnico madrileño.

Además, pese a las buenas sensaciones, Gabi no mantendrá el mismo once titular: “No voy a repetir once, habrá algún cambio por el sistema del Córdoba. Competiremos”. De hecho, no asegura que el Real Zaragoza presente el mismo sistema, pudiendo volver al 4-4-2, algo que el entrenador justifica con las diferentes alternativas que le ofrece la plantilla. “En este equipo estamos todos preparados, quien juegue será importante”, ha añadido.

Igualmente, ha defendido que al equipo maño todavía le falta mucho para alcanzar su mejor versión. Eso sí, ha destacado que es uno de los conjuntos que “mejor está defendiendo” y que con la “calidad” que tiene arriba, es muy completo.

Una victoria que refuerza

Sin embargo, el míster reconoce que la victoria ha servido “para reforzar el mensaje de que estamos trabajando muy bien”. “Parece que somos todos más guapos y más bonitos. Para mí no cambia nada en la manera de trabajar”, ha continuado.

Además, se queda con las buenas sensaciones: “Se vio un equipo muy sólido, anulamos por completo al rival. No percibí ocasión de peligro, es la base del Real Zaragoza que quiero, que domine los partidos en el juego y en lo defensivo. El equipo fue muy solidario”.

Una semana más tarde de la primera victoria del curso, el Real Zaragoza aspira a ganar el domingo, algo que sería “importante para la afición” y “supondría un golpe de autoridad”. No obstante, es consciente de que el Córdoba, a pesar de estar en la misma situación que los aragoneses, es un conjunto “muy trabajado” y que sabe a lo que juega, siendo muy peligroso con el balón.

Valery y Soberón

Como nombres propios, Gabi Fernández ha hablado de las situaciones de dos jugadores con pocos minutos en estas jornadas. En primer lugar, ha señalado que Valery está “trabajando mucho”. “Vino a marcar diferencias, viene de un año muy complicado. Que intente aprovechar los minutos que tenga”, ha elogiado.

Por su parte, ha reconocido que Mario Soberón no entró en la convocatoria de la semana pasada por descarte. De todas formas, ha subrayado que “va a seguir siendo importante”.

Por último, en la previa del entrenamiento a puerta abierta, se ha dirigido a la afición: “Los necesitamos más que nunca, por parte del club la iniciativa ha sido increíble. No hemos conseguido ganar en casa y hacerlo el domingo sería autoestima para todos”.