Tachi: "La afición del Zaragoza lleva aguantando mensajes mucho tiempo, los que debemos actuar ya somos los jugadores"

Hace poco más de un mes que comenzó la nueva temporada de LaLiga Hypermotion y el Real Zaragoza vive ya su primera crisis. El cuadro aragonés todavía no sabe lo que es ganar tras disputar seis partidos y es penúltimo con 3 puntos. La situación preocupa, sobre todo, a la afición, y todas las miradas apuntan a Gabi Fernández, que se jugará el puesto este viernes ante el Mirandés.

Sin embargo, dentro del vestuario no están preocupados, o al menos, así lo ha transmitido este miércoles Tachi, central del Real Zaragoza y exjugador del Mirandés. “Preocupados no, siento que tenemos ganas de la primera victoria, nos quitará peso de encima, nos va a aliviar. Sentimos la presión, estamos trabajando y no verlo en los resultados nos está pesando”, reconoce.

De esta forma, considera que el equipo no ha conseguido ganar todavía porque el fútbol es “impredecible” y defiende que en algún partido no han merecido perder. Eso sí, confiesa que el choque frente al Ceuta fue el peor de los blanquillos. “Más pronto que tarde llegará la victoria”, señala Tachi, quien todavía no ha debutado en liga por su lesión, pero se encuentra “perfectamente” y “a disposición del míster”.

Sobre Gabi Fernández también ha hablado el madrileño, asegurando que lo ve como el primer día. “Nos transmite tranquilidad, tenemos que alejarnos del ruido externo”, declara.

“En los entrenamientos no podemos poner ninguna pega porque el trabajo de los compañeros está siendo increíble y esa es la línea a seguir”, explica el futbolista consciente de que una victoria cambiará la dinámica.

Además, Tachi, que no es “partidario de mirar la clasificación” insiste en que con el trabajo que está haciendo la plantilla va a llegar el primer triunfo. Una victoria obligatoria para este viernes, cuando el Real Zaragoza se mide al Mirandés en el Estadio de Mendizorrotza (Vitoria), por las obras de Anduva.

Este factor puede resultar positivo para el cuadro aragonés, pues para el Mirandés uno de sus “fuertes” es jugar en su campo. No obstante, Tachi, que militó el pasado año en Miranda, considera que será un duelo complicado.

Por último, Tachi se ha dejado claro que no le pueden pedir más a sus seguidores: “La afición lleva aguantando mensajes mucho tiempo, los que debemos actuar ya somos los jugadores en el campo. Debemos darles motivos para que crean en nosotros”.