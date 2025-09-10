El zaragocismo se indigna por los próximos horarios de LaLiga en plenos Pilares: “Con toda la resaca del día anterior…”

Si algo agota la paciencia de los aficionados a cualquier equipo de fútbol son los horarios que -semana sí, semana también- impone LaLiga para cada jornada. Desde el viernes hasta el lunes, prácticamente cualquier tramo horario es una posibilidad en el campeonato de Javier Tebas, cada vez más alejado de los fans del estadio y más cerca de los fans de la televisión.

Pero los próximos cuatro partidos ya han hecho estallar a la afición del Real Zaragoza, que se harta de ver cómo el organismo que dirige el fútbol programa a su equipo a unas horas, al menos, impropias para asistir al estadio.

Este tramo empieza el próximo lunes, a las 20.30, ante el Albacete en el Ibercaja Estadio. Hace ya casi 15 años que se instauró que las jornadas de Primera y Segunda División se alargarían fuera de los clásicos sábados y domingos hasta el lunes, y todavía es difícil encontrar -por no decir imposible- a aficionados a los que les parezca una buena idea acudir a un Real Zaragoza - Albacete un lunes por la noche.

La siguiente parada del Real Zaragoza será Ceuta, programada para el domingo 21 de septiembre a las 14.00. Se acabó comer con la familia o programar cualquier plan de mediodía, si bien es cierto que, hasta ahora, este horario no ha sido nada malo para el equipo maño, que ha ganado los dos que ha jugado hasta ahora.

Después, el equipo de Gabi visitará al Mirandés en Mendizorroza (por obras en Anduva). Será en viernes, también fuera del fin de semana, y con apenas cinco días desde el anterior partido en Ceuta, cuando esta semana van a pasar hasta nueve días entre partido y partido. Tercera semana consecutiva con enfado cuando el zaragocista recibe la notificación de un nuevo horario.

Pero con lo que ya ha estallado la afición ha sido con el horario que conoció este martes, el del duelo ante el Córdoba… otra vez en domingo a las 14.00, tras la primera noche de Fiestas del Pilar.

Y la afición estalló. “Qué tomadura de pelo”, dice una aficionada a través de Twitter. “La resaca después del sábado va a ser histórica”, ironiza un joven. “En la resaca de los Pilares, con 2 cojones”, responde un zaragocista. “Pero esto, ¿qué clase de broma es?”, incide otro.

Los comentarios no se quedan ahí, sino que reclaman al club que se posicione y exija respeto a LaLiga. “¿Podéis quejaros, por favor?? Se nos ríen en la cara”, suplica un aficionado. “¡Algo deberíais hacer! No son normales los horarios que nos están tocando”, pide otra joven.

Ese día, además, podría convertirse en un auténtico ‘superdomingo’ en Zaragoza, con los tres equipos de la élite jugando prácticamente uno tras otro. Por la mañana, a las 12.15, el Casademont femenino iniciará la temporada en el Príncipe Felipe contra Ensino Lugo. Prácticamente a continuación, a las 14.00, se jugará ese Real Zaragoza – Córdoba. Y por la tarde, a las 17.00, el Casademont masculino jugará, también en el Príncipe Felipe, contra Baskonia. Cada uno que se organice como pueda.