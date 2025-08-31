Salida sorpresa en el Real Zaragoza: Ager Aketxe finaliza su etapa como blanquillo y jugará en la liga de Malasia

Avisó Gabi Fernández este viernes de que habría sorpresas en el final del mercado de fichajes y, al menos en salidas, ya se ha producido la primera. El Real Zaragoza ha anunciado este domingo el traspaso de Ager Aketxe al Johor DT de la liga de Malasia, por lo que el vasco finaliza su etapa como blanquillo y abandona el fútbol europeo para jugar en Asia.

Aketxe llegó a Zaragoza el verano pasado procedente de la SD Eibar como fichaje estrella de la temporada. En esta etapa como blanquillo, la campaña 24/25 y las tres primeras jornadas de la 25/26, ha disputado 38 partidos, en los que ha marcado dos goles y repartido tres asistencias. Sin duda, un rendimiento muy lejano a las expectativas que se esperaban del futbolista.

Aun así, Aketxe no estaba entre los jugadores a los que se les buscaba dar salida y se confiaba en recuperar su mejor versión para sumar a la plantilla de Gabi Fernández. De hecho, durante la pretemporada dejó buenos minutos.

Todavía sorprende más la noticia de su salida después de que Aketxe fuera titular frente al Castellón hace menos de 24 horas.

"Desde el Real Zaragoza damos las gracias a Aketxe por su profesionalidad y le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa en su carrera", escribe la entidad maña en el comunicado.

La salida de Aketxe se suma a la de Iván Calero, anunciada este mismo domingo por la mañana. Así pues, el director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, trata de acelerar las tareas antes del último día del mercado, este lunes 1 de septiembre.

No obstante, todavía quedan las prioritarias: Sinan Bakis y Marcos Cuenca. Además, claro, de las necesarias incorporaciones.