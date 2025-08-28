El Real Zaragoza encara la recta final del mercado de fichajes: muchos movimientos necesarios y decisivos

El Real Zaragoza ha empezado con el pie izquierdo la temporada 2025/26. Con dos derrotas en las dos primeras jornadas, sumando 0 puntos ante dos equipos recién ascendidos a la categoría, una nueva lesión y unas sensaciones que preocupan. Es por ello que el final del mercado de fichajes adquiere más relevancia todavía, viendo en este la posibilidad de reforzar la plantilla para el resto del curso y cambiar el rumbo.

Real Sociedad B y Andorra, dos rivales, a priori, de la zona baja de LaLiga Hypermotion, no tuvieron que hacer demasiado para vencer al Real Zaragoza. Cierto es que en el debut el conjunto de Gabi pudo merecer más y que ante los del Principado se generaron muchas ocasiones de gol. Pero la realidad es que ambos sumaron los tres puntos y pusieron en primer plano las debilidades mañas en ataque y en defensa.

Así pues, con el importante encuentro frente al Castellón a la vuelta de la esquina este sábado a las 21.30, el interés de incorporar jugadores que suban el nivel actual es indiscutible. Cinco días, contando este jueves 28 de agosto, tiene el director deportivo Txema Indias para completar de la mejor forma posible la plantilla. En definitiva, cinco días decisivos para el devenir de la temporada zaragocista.

Incorporaciones necesarias

Las posiciones más urgentes a reforzar son claras. En la portería ha llegado Adrián Rodríguez, pero es necesario otro futbolista que ocupe el lugar de titular. Además, en el centro de la zaga, pese a que se hayan fichado ya tres centrales (Tachi, Radovanovic y Pablo Insua), es necesario la llegada de otro más, teniendo en cuenta las lesiones y el historial en este puesto.

Además, con la marcha de Iván Calero, Juan Sebastián se queda como único lateral derecho del equipo, por lo que deberá llegar otro más.

Igualmente, el Real Zaragoza busca un mediocentro posicional, un perfil diferente a los centrocampistas que ya tiene Gabi. En ese aspecto, el club sigue peleando por el jugador del Olympique de Lyon, Paul Akouokou, y parece que se acerca a la capital maña.

A estas cuatro posiciones que se deben reforzar, se une la posibilidad de firmar a otro delantero, aunque esto depende de las salidas que finalmente se produzcan.

De momento, lo oficial es que Indias ha sumado ocho incorporaciones: Sebas Moyano, Tachi, Radovanovic, Paulino de la Fuente, Carlos Pomares, Valery Fernández, Adrián Rodríguez y Pablo Insua.

Salidas

En el apartado de salidas, tan necesarias como las propias llegadas para poder inscribir jugador y cumplir con el límite salarial, el Real Zaragoza ha dado salida a una buena cantidad de futbolistas. Adrián Liso, Marcos Luna, Bernardo Vital, Andrés Borge, Gori Gracia, Poussin, además de Enrich y Femenías o lo que acababan contrato como Lluís López, Jair y Carlos Nieto.

Aun así, todavía hay algunas de las principales pendientes de materializarse, como la de Marcos Cuenca y Sinan Bakis, que desde medios turcos apuntan a que fichará por el Vanspor FK.

Por último, falta concretarse de manera oficial la de Iván Calero, que se marcha a la Cultural Leonesa tras una temporada en el Real Zaragoza.

No obstante, como lleva ocurriendo en las últimas ventanas, las operaciones se alargarán hasta el último día y hasta última hora, habiendo incluso llegadas y salidas inesperadas. Eso sí, Txema Indias se maneja bien en estas aguas y sabe que “para traer cosas interesantes hay que correr riesgos”.