Oficial: el central Pablo Insua se convierte en nuevo jugador del Real Zaragoza para la próxima temporada

Tras desvincularse del Granada, era cuestión de tiempo que el Real Zaragoza anunciara la llegada de Pablo Insua. También avisó Gabi de que más pronto que tarde llegarían fichajes, y este lunes, el club blanquillo ha hecho oficial la incorporación del central gallego de 31 años, que se compromete para la próxima temporada 2025/26.

El Real Zaragoza tiene nuevo central, una de las posiciones más necesitadas del equipo y en la que los fichajes eran urgentes. Así pues, Pablo Insua se convierte en el octavo fichaje del curso del Real Zaragoza, el tercero en esta posición tras Tachi y Radovanovic.

Se trata de un defensa con experiencia con cerca de 300 partidos como profesional a sus espaldas, 79 de ellos en Primera División. Contundente en los duelos y con buena salida de balón, se formó hasta llegar al primer equipo en el RC Deportivo de La Coruña. Posteriormente, ha desarrollado su carrera en equipos como el CD Leganés, la SD Huesca, el Real Sporting de Gijón o el Granada CF.

También tuvo una infructuosa experiencia en la Bundesliga alemana, en las filas del Schalke 04. Una grave lesión truncó aquella etapa en la que apenas pudo jugar un partido.

𝑷𝑨𝑩𝑳𝑶 𝑰𝑵𝑺𝑼𝑨 está con nosotros



🆕🤍💙 pic.twitter.com/g0kaFZobWJ — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 25, 2025

Campeón de Europa Sub-19 con la selección española, Insua llega ahora libre al Real Zaragoza tras desvincularse del Granada CF y aportará solidez y veteranía a la zaga blanquilla esta temporada.

Urgencia central

La llegada de, al menos, otro central era una de las prioridades del director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias. La debilidad defensiva fue el mayor debe del equipo la temporada pasada y en las dos primeras jornadas de este curso también ha salido a relucir, en este caso, con solo un central del primer equipo sano.

Y es que Gabi ha tenido que buscar alternativas a la carencia de efectivo en el centro de la línea de atrás como consecuencia de la lesión de Kosa y de Tachi. El propio Radovanovic también sufrió molestias y ha llegado justo al inicio de la temporada.

De esta forma, Pomares, lateral izquierdo, ha sido el futbolista que ha formado la pareja titular con el serbio. No obstante, este vio la roja directa ante el Andorra y no estará ante el Castellón. También Juan Sebastián y Saidu han ocupado la posición.

En definitiva, el gallego llega para ser titular junto a Rado, por el momento, el próximo sábado.

El Real Zaragoza tiene una semana para completar su plantilla, con varias incorporaciones necesarias: otro central, un mediocentro y un portero, además de otros fichajes según las salidas que se produzcan. El cierre del mercado es el próximo lunes 1 de septiembre a las 23.59.