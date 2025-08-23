Comienza la historia del Ibercaja Estadio: de una explanada al nuevo fortín del Real Zaragoza

Nueva oportunidad para el Real Zaragoza de sumar sus primeros puntos de la recién empezada temporada 2025/26 tras caer en el debut ante la Real Sociedad B. Este sábado 23 de agosto el cuadro aragonés disputa la segunda jornada de LaLiga Hypermotion ante otro rival que acaba de ascender, el FC Andorra. Más allá de lo puramente futbolístico, la fecha estaba marcada en el calendario desde hace semanas al ser el primer encuentro oficial en el Ibercaja Estadio.

El campo provisional del Real Zaragoza durante las dos próximas campañas ya ha acogido dos encuentros amistosos, ante el Mirandés y el Huesca, pero este será el primero con puntos en juego, donde se espera una mayor entrada de zaragocistas. Así pues, será la prueba definitiva, la primera vez que muchos acudan y testen sus gradas que hace unos meses eran una explanada abandonada y ahora es un campo con capacidad para más de 20.000 espectadores.

Aunque la curiosidad por la instalación pica a muchos, la realidad es que para los zaragocistas lo más importante es lo que ocurra sobre el césped.

Las sensaciones de la primera jornada no fueron del todo buenas, aunque Gabi confesó este viernes que espera un partido similar, con otro resultado, ante el Andorra de Ibai Gómez.

Para este encuentro, el técnico del Real Zaragoza cuenta con los mismos jugadores que la semana pasada, además de Valery, que ya podrá participar y al que la afición tiene muchas ganas de ver. También Bakis ha sido inscrito en la web de LaLiga. No obstante, en estos seis días, Txema Indias no ha incorporado a ningún futbolista de los que la plantilla necesita, por lo que sigue incompleta.

Eso sí, Gabi reconoció que confía plenamente en el club y en la dirección deportiva y que “más pronto que tarde” habrá algún fichaje.

Por otro lado, tirando de hemeroteca, la última vez que el Andorra visitó Zaragoza, entonces con La Romareda de escenario, el encuentro tuvo que aplazarse un día por una intensa nevada. Al final, los aragoneses se llevaron los tres puntos por 2-0.

Mantener la dinámica

Ya no será en La Romareda, pero el Ibercaja Estadio espera convertirse en un fortín para el Real Zaragoza. Desde que Gabi Fernández se convirtió en el entrenador blanquillo el pasado marzo, el cuadro maño no ha perdido como local.

Consiguió tres victorias y tres empates, un total de 12 puntos. De hecho, fue gracias a esa dinámica positiva en casa, aupada por la comunión con la afición, lo que dio la salvación al Real Zaragoza. Una permanencia sellada en el último encuentro de la vieja Romareda ante el Deportivo de La Coruña con un gol en propia puerta (1-0).

Un estreno con homenajes

El encuentro de este sábado entre el Real Zaragoza y el Andorra será muy especial al ser el primer choque oficial del nuevo estadio portátil, pero también habrá otros actos que le añadan emoción a la cita.

Manolo Villanova, exguardameta y exentrenador blanquillo en varias etapas, será homenajeado en el descanso. Su familia recogerá en su nombre la insignia de oro del club, que agradece su infatigable labor y compromiso, sus valores y legado zaragocista para futuras generaciones. Además, servirá como un precioso colofón al 50.º aniversario de la Ciudad Deportiva que se ha celebrado a lo largo de este año.

Antes de eso, el Real Zaragoza – Andorra irá precedido de un saque de honor muy especial. La Selección de Aragón campeona de la Copa de Regiones de la UEFA a principios de julio, recibirá un merecido reconocimiento público en los instantes previos al pitido inicial.

El combinado dirigido por Richi Civera recibirá este homenaje en el estadio zaragocista con la bandera de la Comunidad como testigo.

Horario y dónde ver

El encuentro entre el Real Zaragoza y el Andorra de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion se disputa en el Ibercaja Estadio este sábado 23 de agosto a las 21.30.

El estreno del campo modular, hogar durante las próximas dos temporadas, se podrá ver en directo en televisión a través del canal LaLiga TV Hypermotion.