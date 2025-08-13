Gabi Fernández mantiene los pies en la tierra con el Real Zaragoza: "Hablar de objetivos es bonito, pero no es realista"

El Real Zaragoza ya no tiene más pruebas por delante. Es la hora de la verdad y este fin de semana tiene en juego los primeros puntos del curso, el decimotercero consecutivo en Segunda División. Como cada año, el club ha realizado la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar y la visita al Ayuntamiento, en el que se pone el foco en objetivos muy ambiciosos, como el ascenso. No obstante, a día de hoy, parece casi un milagro.

De esta forma, desde que terminó la temporada 2024/25, en el seno del Real Zaragoza se ha evitado mirar a Primera División. Mientras otros años se lanzaba un mensaje ilusionante y se marcaba como única meta, el discurso ha cambiado. Primero la salvación y después se irá viendo. Tanto Txema Indias como Gabi Fernández lo han dejado claro en sus pasadas intervenciones y este miércoles, el técnico ha reiterado la idea.

El alcalde de Zaragoza en funciones, Alfonso Mendoza, ha recibido este miércoles a la comitiva del Real Zaragoza y ha puesto el listón alto y se atrevía a hablar de ascenso. “Creemos que este año puede ser. Nos vemos en mayo para celebrarlo”, ha afirmado.

Sin embargo, Gabi ha querido quitarse la presión y ambos han protagonizado un divertido momento. “No os ponemos deberes, pero cuando vas a un examen, hay que pensar en el 10 para quedarte en el 9,5”, le decía Mendoza al madrileño. En respuesta, Gabi decía con humor que “venimos del 1, vamos poco a poco, por lo menos un aprobado”.

😅 El chascarrillo entre Alfonso Mendoza, alcalde en funciones, y Gabi al mencionar el deseo del ascenso:

- Mendoza: "No os ponemos deberes, pero cuando vas a un examen, hay que pensar en el 10 para quedarte en el 9,5"



- Gabi: "Pero es que venimos del 1 😂. Vamos poco a poco,… pic.twitter.com/f22VT1WAyk — Mundo Blanquillo 🦁 (@MBlanquillo1932) August 13, 2025

Y es que Gabi Fernández mantiene los pies en la tierra. Él mismo ha confesado que “dentro de las dificultades”, el equipo está trabajando y está “tranquilo”.

“Vamos a hacer un equipo con el que la gente se identifique. Hablar de objetivos es muy bonito, pero no es realista. Me comprometo a que el equipo va a competir, va a ser identificable y la gente estará orgullosa”, ha añadido.

Por su parte, el director general del Real Zaragoza, Fernando López, ha destacado que la entidad maña está “mejor” que hace un año y que los cambios que se están llevando a cabo no se van a ver solo en la Nueva Romareda, sino también en resultados en el campo.

Además, ha subrayado que el reto “es recuperar la identidad ganadora”, algo que ha repetido Francho Serrano. “Tenemos que recuperar lo que perdimos. Sabemos de lo que venimos y tenemos que tener claro lo que representamos”, decía orgulloso de ser el representante de la plantilla.

Cabe mencionar que Fernando López ha anunciado que se ha alcanzado la cifra de 22.500 socios y ha admirado el apoyo de la afición.

El mensaje de Francho

Tras el acto de recepción, Francho Serrano, que espera poder ser el portavoz muchos años más en una cita tan especial, ha atendido a los medios de comunicación. Entonces ha repasado la situación del equipo antes del estreno liguero, dejando claro que irán a Anoeta a “ganar el partido”.

Aun así, es consciente de que la plantilla no está completada, pero asegura que Gabi está “buscando soluciones”.

“La idea que tenemos es ser un equipo fuerte, que se deje todo en el campo, que el zaragocismo se sienta identificado y poder construir algo unidos”, ha declarado. En lo personal, su meta es “dar un paso más, ser la imagen visible y dejar claro a la gente a dónde viene”, así como “sumar números, que es lo que ayuda al equipo a ganar partidos”.

Por último, se ha dirigido a la afición para pedirles que sigan con ellos como siempre. “Vendrán mal dadas, pero que sigan demostrando que son la mejor afición del mundo", ha concluido.