Llega la semana del debut liguero para un Real Zaragoza con deberes en el mercado de fichajes

Más de dos meses después del final de la pasada campaña y un mes después del comienzo de la pretemporada, llega otra vez la competición oficial. Este domingo 17 de agosto el Real Zaragoza debutará en el curso 2025/26 ante la Real Sociedad B en Anoeta a partir de las 17.00.

El Real Zaragoza ha terminado los amistosos de pretemporada sin conocer la derrota, venciendo al Deportivo Aragón (6-0), al Mirandés (2-0), al Tarazona (1-2), al Nástic de Tarragona (1-2) y al Huesca en la tanda de penaltis.

Así pues, las sensaciones del equipo han sido positivas, aunque la mayoría de rivales han sido de inferior categoría y todavía hay muchos aspectos del juego que pulir. De hecho, la pretemporada también ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la defensa, pues ante el Huesca tuvieron que jugar en el centro de la zaga jugadores fuera de su posición (Pomares, Juan Sebastián) o Saidu, del filial.

Ahora ya no hay tiempo para más pruebas, ya que el domingo el conjunto blanquillo comienza su 13.ª temporada en Segunda División, ante un rival recién ascendido, y con la certeza de que todos los puntos valen lo mismo, sean en la primera jornada o en la última.

No obstante, a esta primera cita, en Anoeta, llega el Real Zaragoza sin su plantilla definida, como es el caso de prácticamente todos los equipos de la categoría. El mercado de fichajes, eso sí, cerrará el próximo 1 de septiembre.

Mercado de fichajes

Hasta la fecha, el Real Zaragoza ha realizado seis incorporaciones: Sebas Moyano, Tachi, Radovanovic, Pomares, Paulino de la Fuente y Valery Fernández. Todos ellos con experiencia en la categoría y en propiedad para el club.

Por otro lado, el director deportivo, Txema Indias, ha logrado dar salida a más de una decena de efectivos: Femenías, Bernardo Vital, Gori Gracia, Marcos Luna, Adrián Liso, Sergi Enrich. A estos se suman los que acababan contrato como Lluís López, Jair Amador y Carlos Nieto, o los que regresaban a su club tras la cesión en Zaragoza.

Con más de 15 días restantes del mercado de fichajes, a pesar de que ya comience la Liga Hypermotion, el Real Zaragoza tiene numerosos deberes por delante.

Txema Indias y el propio Gabi al finalizar el encuentro ante el Huesca, han insistido en que podrían tener la plantilla cerrada ya, pero quieren traer a los mejores, y para eso habrá que esperar hasta el último día, como lleva pasando en los últimos años.

La portería es una de las posiciones que se debe reforzar sí o sí, ahora mismo solo con Poussin del primer equipo. Habrá que ver qué ocurre con el futuro de este, pues no jugó ante el Huesca. Además, el club busca al menos otro portero.

El centro de la defensa es otro de los dolores de cabeza de Txema Indias. Han llegado Tachi y Radovanovic, pero se necesitan otros dos centrales de garantías, que lleguen con la vitola de ser titulares. Cabe mencionar que Kosa ha tenido que ser intervenido de su lesión en el menisco y estará de baja varias jornadas.

Igualmente, Txema Indias reconoció que quieren firmar a un centrocampista posicional. Paul Akouokou es uno de los candidatos que sonaban, pero la operación no se ha cerrado.

Por otro lado, hay varios futbolistas que no tienen hueco en la plantilla y a los que se quiere dar salida, como es el caso de Sinan Bakis.