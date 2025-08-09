La afición del Real Zaragoza estrena la 'fan zone' del estadio portátil a pesar del calor: "El ambiente es lo mejor"

En pleno agosto, período de vacaciones, y de ola de calor en Zaragoza, cientos de aficionados han acudido este sábado al estreno de la fan zone del Ibercaja Estadio, el campo provisional del Real Zaragoza, para disfrutar del ambiente, ocio y restauración.

Coincidiendo con el día de San Lorenzo, el día grande de Huesca, los dos representantes aragoneses en el fútbol profesional se veían las caras en el último amistoso de pretemporada antes del inicio de laLiga el próximo fin de semana. Lo hacían con el Torneo Memorial Carlos Lapetra en juego, en el segundo encuentro con público del campo portátil.

El Real Zaragoza anunció este viernes la presencia de una fan zone en los aledaños del estadio portátil para los partidos locales, la cual, además, estará una hora después del pitido final.

Así pues, en el primer día de fan zone, a pesar del calor, zaragocistas y azulgranas han acudido a la carpa donde un dj se encargaba de poner música para animar el ambiente y las barras no daban abasto con comida y bebida.

A las 18.30 empezaba la fiesta, y aunque al principio eran pocos, con el paso del rato, la zona se iba animando y cada vez llegaban más zaragocistas, que lucían sus camisetas blanquillas, dispuestos a disfrutar. “Hoy venimos por el ambiente, es lo mejor”, confirmaba un seguidor sobre esta iniciativa.

En esta línea hablaban otros zaragocistas: “En un amistoso el fútbol es lo de menos, esto está bien para juntarnos, pero tengo ganas de que empiece ya la Liga”.

Ambientazo en nuestra Fan Zone



🔝🔵⚪️ pic.twitter.com/jvkfaxO7lE — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 9, 2025

Canciones como ‘La Morocha’ o el ‘moverse maños, moverse’ eran las que más movilizaban a los zaragocistas.

En general, los aficionados presentes valoraban la iniciativa de la fan zone, y confiaban en que con el comienzo de la liga y los días de partidos importantes “será una locura seguro”. Además, su acceso es libre para el público general, por lo que cualquiera, a pesar de no tener entrada, puede disfrutar de ella.

Para algunos era su primer día en el campo, mientras otros repetían después del duelo contra el Mirandés la semana pasada. En su caso, una aficionada aseguraba que el estadio estaba "mucho mejor de lo que esperaba", aunque le daba respeto en los días de aire.

En definitiva, quedaba claro que lo del césped, aunque importante, era lo de menos este sábado.