El Real Zaragoza ficha futuro e ilusión: Valery Fernández ya es nuevo jugador blanquillo y firma hasta 2028

Ya es oficial. El Real Zaragoza ha anunciado el fichaje de Valery Fernández, el extremo de 25 años que llega libre tras desvincularse del Girona. No obstante, el catalán había disputado el último curso cedido en el Mallorca. Firma por tres temporadas, hasta 2028, y supone un fichaje de futuro y muy ilusionante para el zaragocismo.

A casi 10 días del inicio de la temporada regular, prevista para el 17 de agosto frente a la Real Sociedad B, el Real Zaragoza sigue moviéndose en el mercado de fichajes (abierto hasta el 1 de septiembre) con el objetivo de conseguir la mejor plantilla dentro de sus posibilidades y ya son seis incorporaciones.

Así pues, este viernes 8 de agosto, el club maño ha hecho oficial uno de los fichajes más esperados: el extremo Valery Fernández. Desde hace días era un secreto a voces, este jueves por la mañana ya se le vio en la estación Delicias de Zaragoza y por la tarde el Girona publicó su desvinculación. Esta mañana la entidad maña lo ha anunciado por fin después de crear el habitual "hype" en redes sociales.

Con experiencia en Primera División (87 partidos y 4 goles), así como en Segunda División (48 partidos y tres goles), el futbolista regresa a la categoría de plata para vestir la elástica blanquilla. Además, ya sabe lo que es vivir un ascenso, pues con el Girona logró subir en la temporada 21-22.

En definitiva, Valery llega al Real Zaragoza para aportar versatilidad y potencia al ataque del equipo de Gabi.

Mercado de fichajes

De esta forma, ya son seis las incorporaciones realizadas por el director deportivo Txema Indias en este mercado de fichajes de verano. Valery Fernández se une a Sebas Moyano, Tachi, Radovanovic, Carlos Pomares y Paulino de la Fuente.

Igualmente, mantiene la línea de las anteriores llegadas, siendo un futbolista con experiencia en la categoría, aunque en su caso, llevaba dos años militando en Primera División.

𝑽 𝑫𝑬 𝑽𝑨𝑳𝑬𝑹𝒀 pic.twitter.com/cvi2vGQiH3 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 8, 2025

Eso sí, todavía quedan más efectivos por llegar, principalmente para la línea defensiva, que con las lesiones de Sebastian Kosa, Tachi y Radovanovic, queda muy desierta.