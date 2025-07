Fernando López se sincera: "Tengo la corazonada de que el modular va a ser el lugar donde el Real Zaragoza ascienda"

En los despachos y en el césped, el Real Zaragoza continúa trabajando de cara a la próxima temporada 2025/26. La plantilla de Gabi Fernández se concentra desde este lunes en Benasque y el próximo sábado disputará su primer amistoso ante el Deportivo Aragón en el Ibercaja Estadio.

Este miércoles, coincidiendo con el día que el Real Zaragoza ha anunciado el nuevo fichaje de Aleksandar Radovanovic, el director deportivo Fernando López ha llegado al stage en la localidad aragonesa. Ha sido entonces cuando ha repasado algunos asuntos de actualidad del conjunto blanquillo.

En primer lugar, ha valorado el mercado de fichajes, con tres incorporaciones hasta la fecha: “Vamos lento, pero vamos lejos. Estamos premiando la calidad antes que la cantidad. Estoy tranquilo, estamos haciendo las cosas bien, estamos firmando jugadores de calidad y mejorando la plantilla”.

Sobre el hándicap del límite salarial, reconoce que, aunque es una situación de todos los años, este curso tienen el añadido de la pérdida de ingresos por el traslado al Ibercaja Estadio. “Les he pedido un esfuerzo a los accionistas. El respaldo ha sido abrumador, no hago más que pedir, pero me responden y estoy muy contento”.

Igualmente, ha sido contundente con la situación de Samed Bazdar y el rumor de una posible salida del joven delantero: “El club no ha recibido ninguna oferta. Bazdar es un jugador del equipo y contamos con él". Tampoco este ha planteado “ninguna opción de mercado”.

La corazonada de Fernando López

Tras las últimas temporadas de pelear por no perder la categoría, el Real Zaragoza ha cambiado su discurso durante este verano y hablar de ascenso, como ya se ha repetido, es “una barbaridad”. “Debemos ser conscientes de la realidad que tenemos a día de hoy y de los cambios que tenemos que hacer, pero se puede dar esta temporada”, desea. “Tengo la corazonada de que el modular va a ser el lugar en el que el Real Zaragoza ascienda a Primera División”, se sincera.

Por último, el madrileño se ha deshecho en elogios hacia la afición blanquilla por los números de renovaciones en la campaña. “Se me acaban los adjetivos para definir la respuesta de la afición, han respondido, llevamos cerca de 17.000, acaba mañana el plazo. No se puede pedir nada, siempre están ahí. Debemos estar todos muy orgullosos”, ha recalcado.