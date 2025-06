Adrián Liso publica una carta de despedida del Real Zaragoza: "Cierro una de las etapas más importantes de mi vida"

Nueva salida en la plantilla del Real Zaragoza. Adrián Liso ha anunciado a través de sus redes sociales que no será jugador blanquillo el próximo curso. El canterano ha publicado una carta de despedida, aunque el club todavía no ha hecho oficial su desvinculación. No obstante, este mismo lunes, el director general Fernando López confesó que había conversaciones con el Getafe para su marcha.

"Queridos zaragocistas. Hoy me cuesta escribir estas palabras, porque en ellas cierro una de las etapas más importantes de mi vida. Después de tanto tiempo vistiendo esta camiseta, todavía recuerdo la primera vez que llegué a este club con tan solo 12 años, siendo un chaval humilde y lleno de sueños por cumplir. Ha llegado el momento de decir adiós. Un adiós muy complicado. Porque despedirse de un lugar que ha sido tu casa durante tantos años no es algo que se pueda hacer sin que se encoja el corazón", escribía Liso en su comunicado.

"No ha sido la temporada que ninguno de nosotros esperábamos. Ha sido, sin duda, la temporada más dura de mi vida, tanto en lo colectivo como en lo individual", añadía el extremo, asumiendo que no ha estado a la altura de las expectativas.

Igualmente, muestra su agradecimiento a sus compañeros: "Hemos sido una familia y eso no lo rompe ninguna despedida. Habéis sido mi soporte en los momentos difíciles".