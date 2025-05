Gabi, sobre el futuro de Kervin Arriaga: "Me gustaría contar con él, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera"

Una vez sellada la salvación el pasado domingo, el Real Zaragoza ya piensa en la siguiente temporada. Todavía queda el último compromiso del curso, ante el Castellón, pero son muchos los deberes por hacer este verano y el club no tiene tiempo que perder.

Como se venía diciendo estas semanas, si todo va bien, Gabi continuará al frente del conjunto aragonés. “Mi cabeza está en Zaragoza, seguimos debatiendo, hablando a diario, con la sintonía de poder ayudar y de hacer un proyecto sólido en este gran club”, manifestaba el actual entrenador blanquillo sobre su futuro.

Sin embargo, no es oficial y el técnico confiesa que falta “una dirección deportiva”. “Cuando esté, no tendré problema en hablar con ellos y poner mis bases”, comentaba el madrileño, que admite que hay “pocas opciones de que diga que no”.

“Espero que el club pueda adelantar pronto la dirección deportiva. Es algo importante para empezar a trabajar, aunque ya se está haciendo. Cuanto antes se sepa y más preparado esté, mejor”, reiteraba Gabi este jueves.

El caso del director deportivo, ausente desde que Cordero fue destituido hace dos meses, acapara la mayor atención en el seno del Real Zaragoza. En esa línea, Gabi valoraba la importancia de que los dos remen en la misma dirección. “Tiene que mirar por el Real Zaragoza sin ningún otro interés. Que sea uno más y que defienda el club como se merece”, declaraba el míster.

Además, se le preguntaba directamente por la opción de que la nueva figura fuese Juanfran Torres, pero el excapitán zaragocista negaba la posibilidad: “No es una de las opciones que estamos barajando. Tampoco he hablado con él. Es amigo mío. Hace falta una persona con experiencia que nos ayude a competir desde el día 1. Lo quiero como si fuera mi hermano, pero no se está hablando de Juanfran”.

Fichajes y nombres

Tras otra temporada sufriendo por no bajar a Primera RFEF, parece necesaria una revolución en la plantilla. No obstante, Gabi entiende que “haciendo 14 cambios anuales no se puede hacer algo sólido” y apelaba a la paciencia. “No vamos a pasar en 15 días a pelear por no bajar a subir a Primera División”, añadía.

En materia de jugadores, el entrenador hablaba de la importancia de Kervin Arriaga, de quien se está pendiente de acuerdo para su fichaje: “Es un jugador importante, ha sido el mejor en casi todos los partidos que ha jugado, me gustaría contar con él, pero no a cualquier precio ni a cualquier manera. Deben poner ese punto extra por estar aquí. Tienen que apostar por estar en el Real Zaragoza”. Además, defendía que su implicación está siendo de 10.

Sobre el caso Bazdar y sus historias en Instagram, Gabi señalaba que son “jóvenes” y “se equivocan”. Aun así, confía en su progresión y espera que continúe en el equipo.

En lo futbolístico, de cara al compromiso en Castalia este viernes, el Real Zaragoza, con varias bajas, irá a ganar para mejorar su puntuación. “Hemos forzado a los chicos. Muchos tuvieron problemas por arriesgar. Se verá un equipo competitivo, porque defendemos un escudo y una ciudad. A partir de ahí, a ganar el partido”.

Sin Keidi Bare, Lluís López, Tasende, Arriaga, Marí o Soberón, pero con Femenías con portero titular. Así lo ha anunciado el técnico, que también ha defendido el trabajo del guardameta: “Ha sido de los mejores jugadores de la temporada en importancia. No ha tenido una mala cara, no se ha quejado nunca y ha ido para adelante. Quiero que mañana juegue, se vaya con buenas sensaciones, y refleje lo que hace en los entrenamientos".

Por último, Gabi ha admitido que “la Ciudad Deportiva se está cayendo a trozos” y que la van a arreglar. “Es una de las claves. El fútbol de hoy en día se basa mucho en el físico y la preparación, y el Real Zaragoza carece de eso. Se debe invertir en mejorar las instalaciones. No será de un día para otro. Tardará 6 meses o 1 año, pero hay que invertir en instalaciones y cantera para hacer un club mucho mejor”.