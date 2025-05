Ya hay fecha y hora para el Real Zaragoza - Deportivo de La Coruña, el último partido en la vieja Romareda

El domingo 25 de mayo a las 18.30 será el último partido que albergue en su historia la vieja Romareda. Será un duelo decisivo, una auténtica final para el Real Zaragoza, que todavía no ha asegurado su permanencia en Segunda División.

Tras la jornada 40 de LaLiga Hypermotion en la que el Real Zaragoza cayó frente al Oviedo y el Eldense empató ante el Castellón, el conjunto aragonés ha perdido un punto de renta sobre el descenso, ahora a cuatro puntos (con seis por disputarse).

Así pues, en la despedida de La Romareda se mide al Deportivo de La Coruña con la obligación de ganar para sellar la salvación. Por su parte, el Eldense se enfrenta en su estadio al Racing de Santander. El equipo de Gabi depende de sí mismo, pero si los de Elda pierden, sería suficiente.

No obstante, el Real Zaragoza no tiene que pensar en su rival, sino en ganar su partido ante un Depor que no tiene nada en juego. Los aragoneses deben ganar por la permanencia, por honor y por darle la despedida que merece un campo histórico, el hogar de todos los zaragocistas, que se derribará en cuanto acabe la temporada.

Tras disputar toda la temporada sin el Fondo Sur, que empezó a demolerse en julio de 2024, ahora llega la gran despedida del campo. Sin duda, será un día especial, emotivo, triste, aunque este adiós, así como el homenaje, queda empañado por el trascendental encuentro que se vivirá en el terreno de juego.

Fecha y hora

No fue hasta este domingo a última hora cuando LaLiga hizo oficial los horarios para los partidos de la jornada 41. Fue tras disputarse los encuentros de Primera y Segunda División cuando se publicaron los horarios de ambas categorías.

La primera jornada unificada de la categoría de plata se ha fijado, como se podía esperar, para el domingo a las 18.30.

Salvo el Albacete – Racing de Ferrol, que se juega el sábado 24 de mayo, en todos los encuentros hay algo en juego, por lo que los otros diez compromisos están fijados en el mismo horario