Gabi espera al mejor Real Zaragoza de la temporada y ve "imposible" salvarse sin el apoyo de La Romareda

Si cuando Gabi aceptó el reto de salvar al Real Zaragoza de un descenso a Primera Federación tenía 11 finales por delante, ahora quedan 9 y un punto de distancia con el farolillo rojo. Sin embargo, tanto el técnico como los jugadores se muestran convencidos de que serán capaces de revertir la situación y dejar al club en el fútbol profesional. “Tenemos capacidad de sacarlo adelante, el vestuario está unido, hay mucho talento”, manifestaba este viernes el míster, que espera la mejor versión de los suyos.

La nueva oportunidad para conseguir los tres puntos y volver a ganar (después de 9 jornadas), llega este domingo a partir de las 14.00 en La Romareda. Será ante el Mirandés, un rival de la zona alta y “muy bien trabajado”, en palabras de Gabi Fernández.

“Es un partido muy muy importante para reencontrarnos con la victoria, para respirar y que todo el trabajo se vea refrendado en más puntos y en la clasificación. Ha sido una semana muy importante, larga, hemos trabajado muchos conceptos”, explicaba de cara al duelo.

Para este compromiso, el entrenador madrileño podría volver a contar con Keidi Bare, aunque este no se ha ejercitado con el grupo este viernes. “Puede entrar en la convocatoria para jugar unos minutos e ir sumando a la causa”, confirmaba. Con quien seguro no podrá contar es con Toni Moya, baja por acumulación de tarjetas. Sobre esto, Gabi reconoce que es una baja importante, pero se muestra tranquilo, ya que su posición está bien cubierta.

Otros de los nombres propios en la previa del Real Zaragoza – Mirandés han sido los de Ager Aketxe y Samed Bazdar. Así pues, el entrenador blanquillo analizaba sus casos: “Ager es un jugador fundamental, al igual que todos, su rendimiento no ha sido bueno, pero espero ver su mejor versión. Samed quiere ayudar al equipo, tiene mucho ímpetu, nos tiene que aportar esa capacidad de desborde, de ganar duelos, de rematar…”.

La Romareda y la salvación

Mirandés y Eibar son los siguientes desafíos para el Real Zaragoza, ambos en casa. De las nueve finales, cinco son en La Romareda, por lo que ganar como local se vuelve imprescindible. “Si ganamos los cinco de casa, estamos salvados. Vamos a intentar ganar el domingo, que es lo que nos ocupa. Sería un paso importante para liberarnos, trabajar con más tranquilidad. Necesitamos ganar cuanto antes”, reflexionaba Gabi.

Sin embargo, el cuadro aragonés no vence en casa desde el 21 de diciembre… Aun así, en una situación tan delicada, sabe que el factor público es vital: “He visto a La Romareda ganar partidos, llevar en volandas al equipo, ayudarle, tener inteligencia emocional. Al final del partido, en función del resultado, podrán expresarse. Pero la necesitamos. No entiendo una salvación sin ellos. Veo casi imposible salvar esta situación si La Romareda no está con nosotros”.

Como aliento para el zaragocismo, Gabi ha repetido en ocasiones que este domingo se podrá ver al “mejor Real Zaragoza de la temporada”, uno capaz de ganar el partido. Con equilibrio, que defienda y tenga personalidad con balón, pero, sobre todo, que no pierda la concentración. Eso sí, también defendía que le ha gustado mucho el equipo en estas dos jornadas.