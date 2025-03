El Real Zaragoza se hunde bajo la lluvia y ya roza el precipicio: derrota trágica ante el Eldense y a 2 puntos del descenso

Del ambicioso 6/6 con el que presentó Ramírez los dos partidos consecutivos en La Romareda, a quedarse al borde más cerca que nunca del hundimiento total. Naufragio mayúsculo de un Real Zaragoza que vuelve a ser condenado por su nula capacidad defensiva y que ve el peligro ya a 2 del descenso. Una derrota por 2-4 ante el Eldense que hace que la herida ya precise de cirugía inmediata, antes de que sea demasiado tarde.

Bajo una descomunal manto de agua que incluso dejó encharcadas algunas zonas del césped, Ramírez apostaba por prácticamente el mismo equipo que convenció, pero empató, ante el Sporting, con el único cambio obligado de Clemente por el sancionado Jair. Enfrente, algunos viejos conocidos, como un aplaudido Fran Gámez o un Marc Mateu que siempre saca sus mejores galas ante el Zaragoza.

Impulsado por unos 8.000 valientes que desafiaron al diluvio, el equipo comenzó con las ideas claras, buscando la portería de un Eldense al que no quería dejar ni respirar. Casi no había pasado el primer minuto cuando el Zaragoza rozó el 1-0. Fue en una larga jugada en la que le cayó el balón a Calero dentro del área, no se atrevió a disparar, y el rechace le vino a Dani Gómez, que no pudo superar a Dani Martín a metros de la línea de gol.

No acertó a la primera, la segunda se le quedó corta en la carrera, pero no perdonó a la tercera. Barzic detuvo con la mano un disparo de Soberón dentro del área y De la Fuente Ramos, tras una larga revisión en el VAR, señaló el punto de penalti. Con el recuerdo en la grada de varios penaltis fallados, Gómez cogió el balón con valentía y engañó a Dani Martín para embocar un justo 1-0 a los 10 minutos de partido.

Con un Francho como capitán y con el equipo a su espalda, el Zaragoza sabía que iba a necesitar más para confirmar los tres puntos, más después del doloroso descuento ante el Sporting, con la tranquilidad del 1-0 y de sentirse superior a los azulgranas. El Eldense trataba de reponerse, pero no conseguía crear peligro, aunque los centros de Marc Mateu desde la izquierda siempre suelen despertar pesadillas en la grada de La Romareda.

Poco el Zaragoza se fue echando atrás, cediendo metros y dejando maniobrar al Eldense, lo que no se le da especialmente bien a los de Ramírez, que lo pagó en tres minutos tétricos. Fue en un córner de Marc Mateu, como si no se estuviera avisados, cuando Íñigo Piña remató a placer en área pequeña para hacer el empate ante la estirada infructuosa de Femenías, que se quedó a media salida y medio hacer. Y el mazazo iba a ser todavía peor, cuando Fran Gámez, otro conocido, aprovechó la autopista a la espalda de Tasende para cederle el gol de la remontada a Víctor García e incendiar La Romareda en apenas tres minutos.

Le costó reponerse al Zaragoza, que ahora encima se tenía que enfrentar a la cerrada defensa que plantea José Luis Oltra. En el descuento, Soberón perdonó desde el punto de penalti lo que antes había enviado a la red Víctor García, pero el ‘7’ zaragocista no falla dos veces. Gran triangulación de Dani Gómez para abrir a Tasende y que el lateral sirva en bandeja un 2-2 providencial para aminorar el incendio. Si se busca en Google ‘gol psicológico’, aparece un vídeo de este.

Segunda parte

El Real Zaragoza trató de mantener el ímpetu en ataque tras el descanso, con una primera internada de Pau Sans que se estrelló con el lateral de la red y un disparo lejano de Francho que atrapó Dani Martín. Respondió el Eldense con otro córner, de nuevo de Marc Mateu, en el que Femenías se volvió a quedar a media salida.

El equipo maño seguía generando peligro, entrando por bandas y con buenas combinaciones con Dani Gómez y Soberón, pero le faltaba remate en esta segunda mitad. Ramírez trató de dar un nuevo aire y desatascar el ataque con la entrada de Luna y Alberto Marí, por un Calero pitado y un Soberón ovacionado. La grada reclamó penalti en un claro agarrón de Íñigo Piña sobre Dani Gómez, pero De la Fuente Ramos lo obvió y el VAR llevaba cinco minutos desconectado.

Pero el Zaragoza cada vez estaba más precipitado con el paso de los minutos, y el Eldense quería hacer sangre del nerviosismo. Y vaya que si lo hizo. En otro despropósito defensivo en un saque de esquina, Víctor García, completamente libre de marca empujaba el balón al fondo de la red ante la incredulidad de una grada que ve incomprensiblemente cómo su equipo va camino del hundimiento.

Aketxe y Bazdar fueron la solución de Ramírez. Pero el golpe sería descomunal. Gassama hurgaría en la herida en un nuevo despropósito defensivo, rematando en área pequeña en otra salida en falso de Femenías, al que no le habrá afectado la lluvia debajo del larguero. La crisis ya alcanzaría su grado mayúsculo, con un equipo temblando, sin capacidad para defenderse y perdiendo la alta eficacia ofensiva que mostró en la primera mitad de la temporada.

Con 2-4 y la grada al borde del colapso, el equipo lo intentó con más corazón que cabeza, pero absolutamente ineficaz de obrar otro milagro. Y cuando lo rozó, Dani Martín sacó una gran mano que, encima, deja el golaverage -una cuestión no menor- del lado del Eldense. Derrota sin paliativos que deja al Real Zaragoza ya como un claro candidato al descenso, con la grada incendiada y con un entrenador que no ha dado con la tecla para darle la vuelta a una crisis de dimensiones bíblicas.