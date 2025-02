Ramírez, con energía ante la situación del Real Zaragoza: "Hay que saber estar en medio de las dificultades"

Semana difícil en el Real Zaragoza tras sumar el pasado domingo su segunda derrota consecutiva, que le deja a seis puntos de los puestos de descenso. Este fin de semana no hay margen de error ante un Granada que busca volver a la élite. Así pues, el cuadro aragonés tiene un complicado reto por delante, al que se le suman nuevas ausencias.

El entrenador del Real Zaragoza, Miguel Ángel Ramírez, ha repasado este jueves varios aspectos de la actualidad del equipo. En primer lugar, ha informado de la situación de los ausentes durante la semana.

“Clemente tuvo un golpe duro en el costado, hoy ha vuelto a entrenar. Lluís López está con sobrecarga en el isquio y hay que ver si hay algo más. Se le van a hacer pruebas para ver si viaja. Alberto Marí ya está recuperado, ha entrenado con normalidad. Aketxe va a viajar y queremos que entrene mañana pero tiene unas molestias en el tobillo que se van arrastrando”.

Buscando el origen de las lesiones, entiende que hay múltiples factores: “No es solo por el estado de los campos, influye, pero no es exclusivo. También tiene impacto el cambio del método de trabajo”.

Ante esta situación, Ramírez se ha mostrado algo más preocupado que la semana pasada, pero con optimismo: “Estamos los que somos, tenemos que dar una respuesta a esto como equipo. Tenemos gente del filial, han vuelto Keidi y Bazdar, Soberón está en buena evolución. Vamos incorporando elementos. Con lo que hay vamos a competir”.

En este aspecto, ha confesado que no cree que apelación le quite la tarjeta roja a Dani Gómez, por lo que será otra baja más para medirse al Granada. Un rival duro, pero “vulnerable” para Ramírez. “Han sufrido, tenemos que ser capaces de aprovechar esos intervalos”, detallaba el técnico.

Situación delicada

Por otro lado, el entrenador canario también ha analizado la situación que vive el Real Zaragoza, cada vez más cerca del descenso: “Tenemos dificultades, no nos está yendo bien, pero esto no es para siempre. Tenemos que trabajar mucho y bien. Hay que saber estar en medio de las dificultades. Tarde o temprano se darán los resultados. Vengo con energía y eso me transmiten desde el club”.

Además, ha manifestado la importancia del factor emocional, algo que el conjunto maño tiene que mejorar. “Uno tiene que conocerse muy bien para saber gestionarse, saber liderarse y dar una respuesta ante la dificultad. Tiene un peso importante en esta situación. En el día a día está habiendo un comportamiento positivo y trabajo bueno, aunque pasarlo al fin de semana está costando”, declaraba Ramírez.

Sin embargo, también ha recordado su experiencia en el Sporting de Gijón, pues su inicio no fue maravilloso, pero fueron capaces de cambiar la realidad del club. “Todo lleva su tiempo, pero soy consciente de las urgencias”.

Sobre esas urgencias, admite que las hay siempre de ganar, independientemente de la clasificación. Eso sí, el míster dice que como líder trata de “mantenerse estable”.

Por último, en lo puramente futbolístico, reitera su mensaje del comportamiento y no el sistema, así como de encontrar “la fórmula que permita sacar lo mejor” del equipo. Igualmente, no ha revelado quien ocupará la portería esta jornada y ha justificado el cambio de Femenías con la necesidad de tener “competencia interna”.