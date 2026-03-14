Natalia Chueca da por perdida la opción de celebrar la final de la Copa en La Nueva Romareda tras verse con Louzán

Zaragoza acoge este viernes y sábado el Congreso Nacional Foro 26 de la Real Federación Española de Fútbol. Esta cita, que reúne a las 19 federaciones autonómicas, ha traído a la capital aragonesa al presidente Rafael Louzán, tan solo unos días después de que dejara casi sin opciones a la Nueva Romareda de acoger una final de la Copa del Rey.

Fue la noche del lunes en El Larguero de Cadena Ser cuando Louzán explicó que el estadio elegido para esta final deberá tener al menos un aforo de 50.000 personas. La Nueva Romareda, que estará construida en el verano de 2027, será para unos 43.000 espectadores.

No obstante, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, respondió a estas declaraciones asegurando que lucharía por tener en el futuro Ibercaja Romareda este gran evento del fútbol nacional. “Todavía queda tiempo y hay mucho que trabajar para valorar esas posibilidades”, señaló la primera edil que prometía tener una reunión pronto con Rafael Louzán.

De esta manera, este sábado 14 de marzo ambos se han encontrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza en la inauguración del Foro 26. Tras la llegada del presidente, se han fotografiado y conversado informalmente, y aunque sin declaraciones a los medios de comunicación, el tema principal era esa cuestión de la final de la Copa del Rey.

Junto con el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba; la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, Louzán repetía su justificación de que la venta de entradas era masiva para estas finales y por eso la RFEF ponía el corte en un estadio para más de 50.000 personas.

Así pues, tras su reunión, Natalia Chueca ha dado por descartada la posibilidad de que Zaragoza pueda albergar una final de Copa del Rey: “No hay que engañar a nadie, en esta ocasión no va a ser aquí”.

“Es un evento que ya está prácticamente adjudicado. Necesita estadios de más de 50.000 personas, busca incluso que se pueda celebrar en algunos de mayor dimensión, como son 70.000 de aforo, porque tiene esa demanda”, ha explicado la alcaldesa.

Eso sí, confía en que el nuevo campo pueda disponer de otros eventos: “Tengo su compromiso de que va a tener siempre en consideración Zaragoza y el estadio Ibercaja Romareda para celebrar eventos deportivos nacionales e internacionales. Siempre que las características de la competición encajen con las características del estadio, podremos hacer eventos aquí”.

Foro 26

El Foro 26 empezó este viernes y tiene con objetivo trasladar las conclusiones de un largo proceso de análisis y trabajo para la mejora de las competiciones de fútbol formativo, fútbol femenino y fútbol sala.

La jornada principal se celebraba este sábado desde primera hora de la mañana. La inauguración ha contado con la presencia de varias figuras políticas aragonesas, así como representantes del deporte regional y nacional y también con jotas aragonesas.

La consejera Tomasa Hernández ha subrayado que Foro 26 es “un ejemplo muy valioso de la capacidad del fútbol español para trabajar en la mejora continua, desde el diálogo, el análisis y la búsqueda de consensos”, destacando que esta orientación coincide plenamente con la cultura de aprendizaje y revisión permanente que promueve el propio sistema educativo aragonés.

La responsable autonómica ha recordado que este congreso se celebra con la mirada puesta en un horizonte común: el Mundial 2030, en el que Zaragoza será subsede. Ha destacado que esta cita mundialista supone “un proyecto de país que ilusiona y nos compromete” y que representa una oportunidad no solo para el fútbol profesional, sino también para impulsar el fútbol formativo y fortalecer los valores educativos del deporte.