De pregonero de las Fiestas del Pilar a entrenador del Real Madrid: la gran oportunidad de Álvaro Arbeloa

Bombazo en el Real Madrid con la destitución de su técnico Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa. El club blanco ha emitido esta tarde dos comunicados consecutivos anunciando los movimientos en el banquillo, menos de 24 horas después de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona este domingo (2-3).

Xabi Alonso se despide del Real Madrid apenas unos meses después de su fichaje. A pesar de que su regreso a la capital despertó la ilusión del madridismo, los resultados en las últimas semanas empezaron a levantar algunas dudas. Finalmente, no conseguir el título de supercampeón ha sentenciado a la leyenda blanca.

Así pues, ahora es el zaragozano Álvaro Arbeloa quien coge las riendas del equipo merengue, subiendo del filial, al que deja en puestos de playoff a Segunda División. El técnico y exjugador abandona el Real Madrid Castilla, a donde llegó en junio de 2025 para ocupar el lugar de Raúl, y tras sumar experiencia en otras categorías de la cantera blanca.

De esta forma, el nuevo líder del club más laureado del fútbol mundial, lleva sello maño. Aunque Arbeloa nació en Salamanca, con apenas cuatro años se mudó a Zaragoza con su familia, criándose y formándose como futbolista en la capital aragonesa.

Empezó a jugar en las categorías inferiores del Real Zaragoza, hasta que en juvenil le fichó la entidad madrileña para la temporada 2001-02.

Pese a que en su DNI no lo ponga, Arbeloa se considera aragonés. Incluso disputó un partido con la selección de Aragón el 28 de diciembre de 2006 contra Chile en el estadio de La Romareda.

Más allá de los numerosos títulos cosechados, uno de los momentos más especiales para el exdefensor fue ser pregonero de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. En concreto, lo fue en el 2010, año en el que se proclamó campeón del mundo con la selección española.

Como anécdota, el nuevo entrenador del Real Madrid se estrenará este miércoles en Copa del Rey ante el Albacete de Jesús Vallejo, otro zaragozano y exmadridista en los octavos de final de la competición. Por otro lado, será mañana martes cuando dirija su primer entrenamiento y ofrezca la primera rueda de prensa.