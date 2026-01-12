Motorland se prepara para la XV edición de La Invernal: contará con exhibiciones y actividades para niños

La espera para La Invernal, que arrancará el calendario 2026 de MotorLand Aragón, está llegando a su fin. El solidario evento del complejo alcañizano tendrá lugar el fin de semana del 17 y 18 de enero ofreciendo dos jornadas de deportes y actividades cuyos beneficios irán destinados a la construcción de una escuela en la aldea de Ghorse (Pakistán) por parte de la Fundación Sarabastall.

Además de las pruebas deportivas de running, patines o ciclismo, MotorLand Aragón contará con un programa de actividades a cargo de los colaboradores sin los que no sería posible la realización de La Invernal.

Actividades para todos los públicos

Desde las 10:00 de la mañana, los más pequeños podrán disfrutar con los hinchables y aprender con el circuito de seguridad vial, este último a cargo de AFPES.

Por otro lado, Club Atenea Boxing disputará varios combates de exhibición de boxeo, Muay Thay y Jiu Jitsu desde las 10:00 ambos días para mostrar la espectacularidad de estas disciplinas.



El sábado a las 11:00 habrá disponible una charla acerca de los proyectos de la Fundación Sarabastall entre los cuales se incluye la construcción de la escuela con los beneficios de La Invernal. Para finalizar el día en el marco de las actividades, Fitness Body Calanda realizará una clase de HIIT desde las 12:30 horas.



Otra de las actividades que suele tener mayor acogida en cada edición de La Invernal es la clase de zumba a manos de Energy Dance que tendrá lugar el domingo a las 11:00 horas. Para finalizar, a las 12:00 la batucada Alcabatuk cerrará esta XV Edición de La Invernal a golpe de música.

Visitas guiadas

Durante el fin de semana MotorLand ofrecerá la posibilidad de realizar visitas guiadas a las instalaciones. Sus plazas son limitadas por inscripción a través de formulario.

El lugar de reunión será el Box 1 y se recomienda estar 10 minutos antes de la hora prevista. La duración de cada visita será aproximadamente de 30 minutos.

Inscripciones

El plazo de inscripción online para las carreras populares de La Invernal estará abierto hasta las 12:00 am del viernes 16 de enero. El coste en cualquiera de las disciplinas es de 6€ cuyos beneficios se destinarán a la Fundación Sarabastall.

Una vez superado el plazo online, tan sólo se podrán inscribir en el propio circuito durante La Invernal.

Acceso libre para el público

Además de los participantes, el público que quiera visitar MotorLand Aragón para disfrutar de las actividades y el ambiente podrá hacerlo ya que el acceso será libre desde el Welcome Center. Además, dispondrán de parking interior y el restaurante del circuito de velocidad permanecerá abierto.