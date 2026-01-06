Los deseos de Año Nuevo llenan los gimnasios: "Las matrículas crecen hasta un 300%, pero en febrero vuelve la normalidad"

Viajar, comer sano o pasar más tiempo en familia son algunos de los propósitos más repetidos cada 1 de enero. En esa lista tampoco suele faltar el objetivo de hacer ejercicio y apuntarse al gimnasio. Con el Año Nuevo, mucha gente busca hacer cambios en su vida incluyendo mejores hábitos.

Este impulso común de mejorar su condición física se refleja con evidencia en los gimnasios, que durante las primeras semanas de enero experimentan un notable aumento en las matrículas y en la afluencia de usuarios.

Los gimnasios de Zaragoza no son una excepción, y prácticamente todos contemplan salas llenas y esperas más largas para usar las máquinas. Esta incidencia se deja notar, sobre todo, tras el día de Reyes, cuando se pone fin a las Navidades y la mayoría vuelve a la rutina.

Como ejemplo, el responsable de la cadena Fitness Park en la capital aragonesa, Isaac Salinas, reconoce que se nota mucho el auge de gente en el inicio del año. “Enero y septiembre son los momentos más fuertes de la temporada”, señala.

En concreto, las matrículas pueden aumentar “hasta un 300%”, tal y como cifra Salinas. Esto provoca cierta saturación en algunas horas punta, ya que, además de los nuevos usuarios, algunos de los que estaban apuntados ya, van más, pues cogen el inicio del año con más ganas. No obstante, “en febrero todo vuelve a la normalidad”.

“Las matriculaciones duran durante enero, en febrero vuelven a bajar. La gente realmente no es constante. La inmensa mayoría de los que se apuntan no pasan de los tres meses”, explica.

Por su parte, Óscar Gimeno, Área Manager de Viva Gym en Zaragoza, apunta a la importancia de esta oleada: "El 20% de las altas de todo el año se hacen en esta campaña, entre enero y febrero. La campaña principal empieza el 7 de enero, después de Reyes, y el foco principal se mantiene hasta el 8 de febrero, aunque es hasta el 28 de febrero".

Además, detalla los focos de actuación de la cadena. Por un lado, el de captación, para que vayan socios a visitarlo y a apuntarse, y el de retención, que consiste en que la gente que se apunte vaya a entrenar de manera constante para coger el hábito y mantenerse más mensualidades.

Cabe destacar que en estas fechas muchos gimnasios lanzan ofertas para incentivar a los clientes a elegir su local para entrenar. “Empieza por 1 euro”, “matrícula 0 €” u “8 semanas y matrícula 100% gratis” son algunas de las promociones que se pueden encontrar.

Motivación en los usuarios

Detrás del aumento de las matrículas, se encuentran personas motivadas, con la ilusión del Año Nuevo y con la conciencia de que es el momento ideal para empezar su cambio. Esta motivación inicial suele estar cargada de optimismo y simboliza un “nuevo comienzo”.

“Después del roscón de Reyes me voy a apuntar. Veo que es importante moverse, aunque siempre me ha dado pereza. Me di de baja porque no iba, pero este 2026 me lo voy a tomar en serio”, cuenta Sara.

Aunque muchas veces lo más complicado no es empezar, sino mantenerlo en el tiempo. En este aspecto, Carlos, un joven zaragozano que se va a apuntar esta semana, confiesa que su objetivo es “ir 3 días a la semana durante todo el año”.

Igualmente, como comenta Isaac Salinas, a los que se apuntan nuevos se unen aquellos que estaban inscritos, pero no iban con frecuencia.

Dentro de este grupo, Alba, una aragonesa apuntada en la cadena Viva Gym, se propone recuperar la rutina de ejercicios y ser más constante este año: “Quiero sacar más tiempo porque más allá de lo físico, entrenar fuerza me hace sentir bien conmigo misma”.