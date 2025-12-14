Suspendido el Valencia Basket - Casademont Zaragoza de ACB por la alerta roja de la Aemet por fuertes lluvias

Iba a ser un domingo histórico para el Casademont Zaragoza, que, al coincidir el duelo de su equipo femenino y masculino en Valencia, había preparado el mayor desplazamiento de aficionados de su historia. Sin embargo, la alerta roja por el temporal ha obligado a suspender ambos encuentros como medida de seguridad.

Este sábado, a última hora del día, se anunció el aplazamiento del encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket de la Liga Femenina, previsto para este domingo 14 de diciembre a las 12.15.

Entonces, y ante la situación de emergencia, el club comunicó la suspensión del traslado en bus de todos los aficionados, a quienes se les informará próximamente del proceso de devolución de entradas.

Por otro lado, todavía no había una decisión para el encuentro masculino de ACB, pero este domingo, han anunciado que finalmente no se disputará.

“Siguiendo las indicaciones y recomendaciones de las diferentes instituciones, y tras la reunión del Cecopi, Casademont Zaragoza confirma el aplazamiento del partido de ACB previsto para hoy a las 18.00”, ha escrito en su comunicado la entidad maña.

“Lamentamos las molestias a todos los aficionados”, han finalizado.

La Aemet ha activado el aviso rojo por lluvias en toda la zona de costa de la provincia valenciana y desde el Gobierno de la Generalitat se envió este sábado por la tarde una alerta a todos los móviles en la que se aconsejaba buscar zonas altas.