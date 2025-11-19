La sociedad La Nueva Romareda asumirá el coste para que el Ebro - Osasuna se juegue en el Ibercaja Estadio

La sociedad La Nueva Romareda, formada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, más el Real Zaragoza, asumirá los gastos para que el partido de Copa del Rey entre el CD Ebro y Osasuna se juegue en el Ibercaja Estadio.

Tras 24 horas de polémica, el asunto ha quedado zanjado y el duelo entre zaragozanos y pamploneses se jugará en el principal estadio de la ciudad, con capacidad para más de 20.000 espectadores.

De esta forma, el CD Ebro hará las facturas de todos los gastos al Real Zaragoza para que, posteriormente, las gire a la sociedad Nueva Romareda y esta asuma el coste.

Según fuentes municipales, este es un procedimiento ya previsto en el contrato de gestión del estadio modular.

Minutos antes, el Real Zaragoza lanzó un comunicado en el que mostraba su total predisposición a facilitar la celebración del partido en el Ibercaja Estadio, siempre que el CD Ebro asumiese los gastos operativos derivados de la apertura y explotación del campo modular.

En este sentido, el club asegura que en ningún momento va a cobrar cantidad alguna al CD Ebro por el alquiler del Ibercaja Estadio, y que les cede íntegramente la totalidad de los ingresos, "sin solicitar contraprestación ni beneficio económico de ningún tipo".

"El club traslada de forma transparente, y tras consultar con todos los proveedores involucrados en un día de partido (limpieza, seguridad, personal, mantenimiento, consumos, seguros, coste de ambulancias, etc.), la estimación detallada de los gastos operativos asociados, debiendo el CD Ebro abonar los gastos reales en que se incurra", especifican.

Con ello, el partido se jugará, definitivamente, en el Ibercaja Estadio, que se jugará el 2 de diciembre a las 19:00, por un puesto en la próxima eliminatoria de Copa del Rey.