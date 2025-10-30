Laura Aparicio (30 años), maestra y piloto de rallyes: "Con mi sueldo de profesora no puedo costearme las carreras"
La aragonesa se ha proclamado campeona de España en la modalidad de Híbridos junto a su compañera Alba Cano.
Laura Aparicio es una turolense que lleva la pasión por el motor casi en las venas. A los 6 años se montó en un kart y desde pequeña su plan favorito era derrapar por los caminos de su ciudad natal, Alcañiz. Poco a poco ese gusanillo fue creciendo hasta el punto de que pilotar es su mayor deseo.
No obstante, la joven compagina este mundo con su profesión como maestra de Infantil, ya que, por el momento, no puede dedicarse exclusivamente al automóvil. Esa es su aspiración, aunque es consciente de la dificultad que ello tiene por la situación económica.
Tras proclamarse campeona de España en la modalidad de Híbridos 2025 junto a su copiloto Alba Cano, Laura Aparicio repasa en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN sus inicios, objetivos y la realidad del sector.
Pregunta.- Se ha proclamado campeona de España en la modalidad de Híbridos 2025. ¿Cómo se siente?
Respuesta.- Estoy muy contenta de ser campeona de España de Energías Alternativas en la categoría de Híbridos. Me convierte en la quinta mujer en la historia de España en proclamarse campeona absoluta en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Estoy muy feliz porque ha sido un año complicado. Empecé con Alba, que es mi copiloto y amiga, liderando la clasificación. Ella tuvo que ausentarse en A Coruña y vino Jorge Garcés conmigo. Allí ganamos la prueba y me proclamé campeona. En la última prueba en Canarias fui con Alba y quería que, a pesar de haber faltado a una prueba, intentáramos ganar su campeonato y lo conseguimos.
P.- ¿Qué es lo siguiente que le espera en el calendario?
R.- Dentro de este Campeonato de España ha habido otras pruebas sueltas como el campeonato de la Copa Kobe Motor, que es la copa de los Toyotas. La última prueba es el 21 de noviembre en Toledo y llego líder de esta clasificación. Voy a intentar ganar esta copa nacional también.
"La época del karting fueron años maravillosos, recuerdo a una niña que sonreía y que disfrutaba"
P.- Volviendo a sus inicios. ¿Cómo empezó su pasión por el automovilismo? ¿Recuerda su primera carrera?
R.- Cuando tenía 12 años me presenté a una selección de pilotos en la que éramos 100 niños de todo Aragón. Después de hacer pruebas con kart de competición seleccionaban a los que hicieran los mejores tiempos y los que tuvieran la mejor destreza al volante. La selección final la hizo Pedro Martínez de la Rosa y seleccionaron a 15, 14 niños y una niña, que fui yo.
Empecé a competir y así fueron mis inicios. Con muchísimos nervios y mucha ilusión. La época del karting fueron años maravillosos, recuerdo a una niña que sonreía y que disfrutaba porque por fin estaba haciendo lo que le gustaba, que era dar gas al pedal del acelerador.
P.- ¿Influyó ser de Alcañiz, cuna del motociclismo y automóvil?
R.- Evidentemente influyó todo. Mi abuelo Ángel tenía un kart que se había construido con piezas que tenía en el taller y él estaba dentro de la organización que llevaba las carreras del circuito urbano de Alcañiz y siempre me contaba historias de las carreras. Yo vivía en la línea de meta en la avenida Aragón y veía cómo pasaban los coches de carreras cuando era pequeña. De ahí me viene un poco el gusanillo de este mundo.
Mi otro abuelo tenía otro kart y con 6 años me encantaba que llegaran los viernes para irnos por los caminos de Alcañiz para derrapar.
P.- Además, compagina esta pasión con su profesión como maestra. ¿Es complicado?
R.- Es complicado, pero ahora soy deportista de alto rendimiento por el Consejo Superior de Deportes y gracias a eso puedo ausentarme ciertos días a la semana para poder desarrollar mis dos facetas de la vida. Puedo compaginarlo, pero sigue siendo complicado porque dedico muchas horas al día a esto, que también lo considero mi trabajo, más preparar las clases, evaluaciones y reuniones, además de estudiar las oposiciones.
"Soy deportista de alto rendimiento por el Consejo Superior de Deportes y gracias a eso puedo ausentarme ciertos días a la semana"
Por otro lado, también los entrenamientos. Me preparo físicamente, en simuladores si compito en circuitos próximamente y cuido mucho la salud mental con el psicólogo para que cuando lleguen las carreras pueda disfrutar de lo que estoy haciendo y no estar pensando en otras cosas. Realizo muchas meditaciones y muchos ejercicios de respiración para evitar la ansiedad que me produce no tener terminadas otras tareas mientras compito.
P.- ¿Le gustaría poder vivir exclusivamente de esto?
R.- Por supuesto, es algo que manifiesto día a día porque yo pienso que si pones muchas energías en pensar que algo puede suceder, creo que sucede. Me encantaría dedicarme al automovilismo, al menos una época de mi vida.
Tengo una carrera universitaria, un postgrado y un máster, eso no va a desaparecer, el deporte no es para siempre, entonces, ahora que soy joven, que estoy en activo y que me va bien, me gustaría poder dedicarme a esto. Pero es complicado porque a nivel económico se necesitan muchos sponsor para poder costearse las carreras y los entrenamientos y para poder vivir hace falta el doble. Es un aspecto que sigo trabajando y quién sabe si algún día llegará.
P.- ¿Cuál es la realidad económica de un piloto en su nivel en España?
R.- Es una situación complicada, siempre estamos pidiendo apoyos porque yo con mi sueldo de maestra no puedo afrontar el costearme las carreras, los viajes, la asistencia. Todo esto me lo tengo que costear yo. Para ello necesito apoyo económico. Siempre estoy buscando y rebuscando, que es el trabajo feo de este deporte. Lo tenemos que hacer los pilotos para poder disfrutar de esta pasión.
Necesito apoyo económico. Siempre estoy buscando y rebuscando, que es el trabajo feo de este deporte.
Me apunto a proyectos, becas que van saliendo para mujeres deportistas, busco instituciones, subvenciones o empresas que quieran apoyar mi causa.
P.- Por otro lado, ¿ha sentido que ha tenido que demostrar más por ser mujer en un deporte tradicionalmente masculino?
R.- No he tenido que demostrar nada a nadie por el hecho de ser mujer, yo siempre pienso que con el hecho de ser personas podemos llegar allá donde nos propongamos. Yo le dedico un esfuerzo, pero ese esfuerzo va unido a la pasión y a la ilusión.
No me considero un referente, ni que haya tenido que demostrar más en un mundo que es prácticamente de hombres, aunque cada vez son más mujeres. Estoy contenta con lo que hago, con cómo lo hago y con el esfuerzo que pongo. Los sueños se trabajan y al final llegan.
"Los sueños se trabajan y al final llegan"
P.- ¿Cuáles son sus metas a largo plazo como piloto?
R.- Suelo vivir bastante el presente, pero mirando ya a la temporada del 2026, sí que me gustaría seguir compitiendo en esta disciplina de las energías alternativas en otra categoría y poder incluso ganarla.
Además, me gustaría participar en el mundial, ese es un objetivo que me propuse para este año. Hablé con Alba el intentar buscar ayuda para ir al rally de Montecarlo (Mónaco), sería impresionante poder vivirlo. O el Rally de China, de Madeira. Seríamos el primer equipo femenino español en realizar esta competición.
Soy una apasionada de los circuitos, me gustaría competir en circuitos, pero el presupuesto para correr eso es muy alto y actualmente lo que he conseguido ha sido para el campeonato de España de energías alternativas.
P.- Por último, ¿tiene alguna rutina o superstición antes de subirse al coche?
R.- Medito antes de montarme, por lo menos para ir sin nervios y estar totalmente presente en lo que voy a hacer. Algo que siempre hago es santiguarme y tocar mi Virgen del Pilar que llevo en un collar. Soy bastante ordenada y organizada con todas las cosas, intento ver que funcionan todos los sistemas de medición, la tablet, la botonera. Después, a disfrutar.