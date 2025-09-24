El milagro llega a Zaragoza: el Casademont firma una remontada histórica y jugará la Euroliga tras un final de infarto

Las zaragozanas han remontado los 21 puntos de desventaja de la ida y volverán a la fase de grupos de la máxima competición europea.

Noche histórica e inolvidable, de las que ponen la piel de gallina y hacen saltar las lágrimas de emoción. Muchos sentimientos y todos ellos muy bonitos son los que han vivido los espectadores del Príncipe Felipe de Zaragoza este miércoles con la vibrante victoria del Casademont Zaragoza. Las de Carlos Cantero han remontado los 21 puntos de desventaja frente al Brno y se meten en la fase de grupos de la Euroliga femenina por tercer año consecutivo.

Nadie había conseguido antes lo que ha hecho el Casademont Zaragoza esta noche. Era difícil, pero no imposible. Menos para este equipo, capaz de las mayores gestas del deporte zaragozano. Así pues, tras la dolorosa y abultada derrota de la pasada semana en Brno (81-60), las rojillas necesitaban ganar por 22 puntos para volver a la máxima competición europea.

Quizás no todos creían, pero finalmente, lo han hecho por 23 (82-59) tras un final de infarto y con una Mariona ejerciendo de capitana con sus 26 puntos.

Con el calor de un entregado Príncipe Felipe y con un quinteto inicial formado por Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Voráckova, Nadia Fingall y Merrit Hempe comenzaba la gran final.

El Casademont Zaragoza empezaba con una canasta en contra, pero, sin tiempo que perder, poco a poco iba trabajando para poner tierra de por medio. De esta forma, en la recta final del primer cuarto conseguía una ventaja de hasta 10 puntos, aunque los primeros 10 minutos finalizaban con un 26-17 en el electrónico.

Sin embargo, en un mal segundo cuarto, el Brno ganaba el parcial y ajustaba el marcador incluso hasta el 26-25. Las de Cantero lograban irse con mejor sabor a los vestuarios al dejar la diferencia en 6 puntos. Aun quedaba mucho partido, pero la remontada todavía estaba muy lejos.

Mariona, 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐣𝐞𝐟𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐝𝐨 🔥🔥



She's unstoppable 😱 pic.twitter.com/X3gAx0B7NL — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) September 24, 2025

Segunda parte

El Casademont Zaragoza no dejaría nunca de creer y mejoraba la presencia en la pista, con un ataque que fluía y un defensa sólida. Así, en el tercer cuarto las rojillas conseguían la mayor renta del partido, que iba creciendo con el paso de los minutos hasta los 17 puntos (55-38), de la mano de las imperiales Ortiz y Pueyo.

Entonces, el hito se veía cerca, pero el Brno también sabía jugar y con un parcial de 0-5, dejaba un 55-43 como resultado antes del cuarto decisivo.

El último cuarto tendría reservado una trama de infarto. Por suerte, con final feliz para las aragonesas, aunque un lanzamiento de 3 sobre la bocina del Brno hacía temblar las gradas del Felipe después de que Mariona Ortiz fallara uno de sus tiros libres cuando quedaban 11 segundos.

Antes de ello, a falta de algo más de 3 minutos de juego, el Casademont se ponía por primera vez por delante en la eliminatoria. A partir de ahí, ambos conjuntos mantenían el ritmo anotador y el público sufría mientras animaba a las suyas. Y es que triunfo es de todos, es de Zaragoza.

Con el objetivo conseguido, toca seguir escribiendo la historia.