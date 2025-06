Nieves Gil, la aragonesa que conquista cumbres por todo el mundo: "Si surge un problema, hay que tener mente fría"

Nieves Gil trabaja actualmente en Ainsa y, aunque le gusta su profesión y tiene ganas de hacer vida en la zona, descuenta los días para este nuevo viaje, para el que ha tenido que pedir un mes sin sueldo.

“Tengo la gran ventaja de que puedo pedir un mes sin sueldo, que me tienen que aprobar, fuera de los días que me corresponden de vacaciones. Puedo pedir tres meses cada dos años, la gente no lo suele pedir porque no cobras, pero a mí no me importa, prefiero el tiempo. Me compensa”, explica Nieves Gil demostrando su gran amor por las montañas.