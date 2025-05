Tanaya Atkinson no continuará en el Casademont Zaragoza y el club anuncia el fichaje de una campeona de Euroliga

Domingo de operaciones para el Casademont Zaragoza, que está trabajando mucho para cerrar la plantilla del próximo curso lo antes posible. Así pues, el club ha anunciado esta mañana la salida de una de sus mejores jugadoras, y más querida, Tanaya Atkinson. Poco después, animaba a los aficionados con la incorporación de Veronika Voráčková, una campeona de Euroliga.

“Nay cierra un ciclo, pero no un sentimiento, ya que es, ha sido y será, una jugadora muy especial para el club y para la Marea Roja. Su paso por Casademont Zaragoza ha sido un auténtico ejemplo de entrega, constancia y evolución. Durante dos temporadas, ha defendido con pasión la camiseta rojilla, ganándose el respeto y el cariño de los Guardianes de Zaragoza”, escribía la entidad aragonesa.

La jugadora estadounidense llegó al club en la temporada 2023/24 y, desde su llegada, contó con el respaldo incondicional de la afición. Ese apoyo fue reflejo de su rendimiento en la pista, donde se consolidó como una pieza clave del proyecto.

Tanaya Atkinson en su despedida se ha dirigido a la Marea Roja: “Gracias por darme dos años memorables y por tantos primeros momentos importantes en mi carrera. El apoyo de la Marea Roja hace que el club sea aún más especial, y me alegra haber tenido la oportunidad de formar parte de ello. Zaragoza siempre tendrá un lugar en mi corazón, y no me lo tomo como un adiós, sino más bien como un hasta luego”.

Tanaya y el club emprenderán caminos distintos la próxima temporada, pero su huella queda para siempre en la historia de Casademont Zaragoza.

Nuevo fichaje

Además, tras anunciar el pasado jueves su primer fichaje, Nadia Fingall, el Casademont Zaragoza continúa reforzando su plantilla con talento de primer nivel. La próxima temporada, la afición del Príncipe Felipe podrá ver vestir de rojo a Veronika Voráčková, una jugadora contrastada en el panorama europeo y reciente campeona de la Final 6 de la EuroLeague Women disputada en Zaragoza.

Procedente del ZVVZ USK Praha, uno de los clubes más prestigiosos de Europa, Voráčková ha sido una pieza importante del conjunto checo en los últimos años, y ahora iniciará su primera experiencia lejos del club que le vio nacer. La checa destaca por su solidez en defensa y su aportación constante en ataque.

Internacional habitual con la selección de la República Checa, ha tenido un papel clave en los clasificatorios para el EuroBasket Femenino 2025, en los que promedió 9,3 puntos, 4,7 rebotes y 5 asistencias. En reconocimiento a su rendimiento, fue elegida Mejor Jugadora Checa del Año en 2024.

Voráčková, además, ya sabe lo que es enfrentarse al ambiente del Príncipe Felipe. Lo hizo la pasada campaña en la segunda ronda de la EuroLeague Women y también en la Final 6 celebrada en Zaragoza, por lo que conoce de primera mano la pasión de la Marea Roja.

Carlos Cantero valoraba así la llegada de la jugadora: “La vimos bien en la Final 6. Tremenda jugadora de equipo, inteligente y capaz de aportar en ataque y en defensa. Joven, pero con mucha experiencia. Físico privilegiado y un placer tenerla en el equipo. No tengo dudas que se adaptará bien y rápido al equipo, ciudad y Liga española”.

Su incorporación supone un importante paso adelante en el objetivo del Casademont Zaragoza de mantenerse entre los referentes del baloncesto nacional e internacional. La llegada de Voráčková garantiza experiencia, compromiso y calidad para seguir construyendo un proyecto ambicioso y competitivo.