Pepe Pelegrín, 81 años y un récord mundial: el zaragozano recorre 474 kilómetros en 24 horas en bicicleta

Reto conseguido para Pepe Pelegrín. No era sencillo, pero “El abuelo” del ciclismo aragonés lo ha conseguido y ha batido un nuevo récord del mundo de ultraciclismo. Este domingo, el zaragozano de 81 años ha completado sus 24 horas subido en una bicicleta, en las que ha recorrido 474.064 kilómetros a un promedio de 19,752 kilómetros/hora.

Con ello, demuestra que nunca es tarde para conseguir aquello que uno se propone, y que la edad no entiende de números, sino de fuerza e ilusión.

Pepe Pelegrín, que comenzó en el ciclismo a los 40 años, no ha podido alcanzar el objetivo que se había marcado inicialmente, que marcaba los 500 kilómetros, pero ha superado con claridad al estadounidense Gerald Eddlemon, que recorrió 465 kilómetros en la categoría de hasta 75 años, el máximo registrado hasta el momento.

El aragonés no ha estado solo en la Feria de Zaragoza, donde se ha desarrollado el reto, pues un centenar de familiares, amigos y ciclistas han querido acompañarle para darle fuerza y aliento cuando más lo necesitaba. Sin duda, el momento más emocionante ha sido cuando Pepe cruzaba la línea de meta y el escenario se llenaba de aplausos y algunas lágrimas.



Una vez logrado, la World Ultra Cycling Association (WUCA) homologará los registros del ciclista aragonés en diferentes categorías, ya que al de 24 horas unirá el de 6 y 12 horas de carrera y también los de 100, 200 y 300 kilómetros.

De los dos circuitos homologados, uno en sentido antihorario y otro en sentido horario, Pelegrín se decantó el sábado por este último por las previsiones de viento que señalaban como viento dominante el cierzo.

Durante las 24 horas, el ciclista ha tenido que superar algunos momentos difíciles por las condiciones meteorológicas y el cansancio acumulado.

🎉🚴‍♂️ ¡Pepe lo ha conseguido! ¡Enhorabuena!



💚 Ha superado la anterior marca mundial de 465 km en 24 horas. Un reto deportivo, solidario y humano que hoy se ha hecho realidad. pic.twitter.com/ymtYmaa49u — ATADES (@somosatades) April 13, 2025

"La primera parte, hasta el kilómetro 300, no ha habido problemas y rodaba muy bien, pero a partir de ahí, entre la lluvia y el cambio de aire, he ido peor", expresa Pelegrín en las declaraciones recogidas por EFE. Además, ha puesto de relieve que ha acabado con un intenso dolor de riñones que "nunca" le había pasado. "No se lo deseo a nadie y tenía que parar cada cuatro o cinco vueltas porque era un sufrimiento muy grande", ha dicho.

Este reto ha estado organizado por la Fundación Luis Pinilla, el Club Ciclista Aragonés y el Club Ciclista Borau. También han colaborado la Cámara de Comercio de Zaragoza, la Feria de Zaragoza y el exciclista profesional, Ángel Vicioso, el padrino.

Además, esta gran hazaña es todavía más admirable por su carácter solidario, pues todo lo recaudado se destina a Aspanoa y Atades. Para ello, se había habilitado un reto a través de la plataforma “Mi grano de arena”, con el objetivo de alcanzar una recaudación de 5.000 euros. En esta todavía se puede aportar.