Shante Evans (Casademont Zaragoza): "Celebrar un título con la afición sería increíble. Mariona me lo ha contado"

El Casademont Zaragoza afronta una de las semanas más especiales de cada temporada. La semana de la Copa de la Reina. Su competición por excelencia, que, además, regresa a Zaragoza. Dos años después han cambiado muchas cosas y muchas caras, pero la ilusión y los sueños siguen intactos. La Marea Roja volverá a llenar el Príncipe Felipe y a llevar a las suyas en volandas.

Apenas quedan jugadoras que las que fueron campeonas en 2023, pero ese recuerdo está muy presente, también para las más nuevas. Una de las últimas en llegar ha sido Shante Evans, la norteamericana que se incorporó en febrero como refuerzo para la recta final.

En poco tiempo, Evans ya ha vivido el apoyo de la afición y en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, reconoce su emoción de vivir esta Copa de la Reina junto a ella.

PREGUNTA.- Lleva solo un mes en el club, ¿cómo está siendo la adaptación?

RESPUESTA.- Está yendo muy bien. Todo el mundo ha sido muy paciente conmigo desde el primer día que llegué. Creo que tuve solo un entrenamiento antes del primer partido, ha habido muchos partidos, pero todo el mundo me ha ayudado a no quedarme atrás.

P.- ¿Era lo que se esperaba?

R.- Sí. Es un gran club y estoy muy feliz de estar aquí y de ser parte de esto. Tenemos un buen equipo, desde las que juegan de inicio hasta las jugadoras del banquillo. Veo que todo el mundo puede aportar. Está siendo como esperaba.

P.- ¿Por qué decidió fichar por Casademont Zaragoza?

R.- Es mi duodécimo año como profesional y he jugado en España cinco años. La Liga española siempre es un lugar ideal. ¿Quién diría que no a uno de los cuatro mejores equipos del país?

P.- ¿Seguía al club?

R.- He estado viendo la Euroliga desde el inicio hasta ahora. Conocía quién estaba en el equipo y cómo iba. Siempre he seguido la Liga española también.

Shante Evans. E.E.

P.-¿Qué es lo que le ha pedido Carlos Cantero?

R.- Cuando vine, sabía que Kiesha estaba lesionada. Así que vine a ayudar a llevar ese rol hasta que regresara. Sabía que mi papel iba a ser la defensa, anotar, básicamente lo que el equipo necesitara. Algunos días necesito anotar más, otros necesito jugar mejor en la defensa.

Carlos me habló antes de venir y me dijo que quería que fuera yo misma. Él me conocía de cuando jugué en España, sabe mi estilo.

P.- Ya ha disputado varios partidos con el equipo. ¿Dónde cree que está su punto de mejora, o que no ha demostrado todavía?

R.- Me gusta jugar uno contra uno, cara a cara. Creo que mi habilidad de rebote como jugadora de poste me da ventaja en el campo y no lo he demostrado mucho aún, es el momento perfecto para hacerlo. Hay cosas que quiero aprovechar, quiero rebotar más, no estoy contenta con eso.

Copa de la Reina

P.- Ahora llega la Copa de la Reina, una competición especial para Zaragoza. ¿Cómo la afronta?

R.- Estoy emocionada por empezar esta competición con todo el pabellón a favor, con toda nuestra afición. Además, sé que se espera un gran número de asistentes para vernos y será una gran energía.

P.- Como dice, la Marea Roja será un gran apoyo este fin de semana…

R.- Tener a la afición a tu lado es una ventaja para cualquiera. Cuando otros oponentes estén en la línea de tiros libres, habrá mucho ruido y seguro que se les hace el partido más difícil.

P.- ¿Qué objetivo se marcan de cara a la Copa? No son favoritas, pero tampoco en 2023 y se ganó.

R.- Es una competición que se decide en un partido. Es ganar o irte a casa. Lo que haya pasado en el pasado o lo que la gente piense, no importa. Tienes que aparecer y ganar. Ahora mismo, nuestro objetivo es ganar partido a partido, porque Gran Canaria también quiere derrotarnos. Tengo experiencia jugando en esta competición y no puedes ir pensando que eres favorita, porque todos los equipos vienen a jugar su mejor partido.

P.- ¿Cómo se encuentra el equipo física y mentalmente?

R.- Hemos tenido una semana, no de descanso, pero con solo un partido. Son muchos días de preparación, con ejercicios de peso, repasando pequeños detalles… Necesitábamos eso. En comparación con Avenida o Valencia, que tuvieron dos partidos la semana pasada, creo que estamos en una buena situación, mentalmente y físicamente.

P.- El primer rival es Gran Canaria, hace nada las vencieron aquí. ¿Qué partido esperan?

R.- Siempre es diferente jugar contra un equipo dos o tres veces. Esta será la tercera vez que nos enfrentamos, saben cuál es nuestro estilo, también a nivel individual. Así que va a ser diferente al último partido, van a jugar de otra manera. Tenemos que prepararnos para lo que planteen.

P.- Con la cercanía a la cita llegan los nervios. ¿Tiene algún ritual especial para los partidos importantes?

R.- Depende de mi ánimo, pero la música siempre es imprescindible. También llamar a mi familia. Antes del partido siempre entro como en un espacio para enfocarme en lo que está sucediendo y evadirme de todo lo demás. Habrá un montón de ruido, muchos fans, entrevistas, reporteros, gente por los vestuarios… Intentó concentrarme.

P.- ¿Qué le dice su familia cuando habla con ellos esos días?

R.- Una de mis personas favoritas para llamar es mi madre, porque ella no habla de baloncesto. Lo cual es bueno, porque el basket está en mi mente a todas horas. Hablamos sobre otras cosas para no pensar en la presión, me muestra los perros, etc.

P.- Quiere pensar en ir partido a partido, pero ¿cómo celebraría un título con Casademont Zaragoza?

R.- Con los fans, por supuesto. Creo que sería genial celebrar con la afición, con la ciudad... Tenemos mucho apoyo y lo celebraría con ellos en las calles.

P.- ¿Ha visto fotos o vídeos de cómo se vivió cuando se ganó?

R.- No, pero Mariona me contó cosas, me lo dijo. Así que estoy emocionada por esa oportunidad. Pero como decía, partido a partido.