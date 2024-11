El Club de Fans de la Juventus único en España: está en Zaragoza y con un auténtico museo en su interior

La Juventus de Turín cumplió este viernes 1 de noviembre 127 años. Más de siglo de historia que dan significado a ese apodo de la 'Vecchia Signora'. Su legado ya es eterno, casi como su grandeza. Pero a los clubes no les hacen grandes sus títulos, sino su gente y su masa social y esta fecha es celebrada por todos esos aficionados de la Juventus repartidos por todo el mundo. Esa fiesta también llegó a Zaragoza.

En la capital aragonesa se encuentra el único Club de Fans oficial de la Juventus de toda España, gracias a la pasión y al amor de José Antonio Arróspide, Pepe para los más cercanos. Él es el motivo de que Zaragoza cuente con ese prestigio bianconero, con ese lugar de reunión para muchos hinchas de la ciudad, así como italianos.

Interior del Club de Fans ubicado en Zaragoza. E.E.

El Club, que no peña, se encuentra en el barrio de Las Fuentes y rinde homenaje a Moreno Torricelli, exjugador de la Juventus durante seis temporadas y un amigo ya de esta pequeña gran familia.

Él presidió la inauguración oficial el 19 de febrero de 2019, en un día que ninguno de los socios olvidará. No obstante, en el verano de 2018 comenzó la aventura con las primeras pinceladas sobre la pared.

Así pues, José Antonio Arróspide, el fundador y presidente, cumplió uno de sus sueños, aunque entonces no sabía que lo tenía. Pepe es un hincha de la Juventus como de los que casi no quedan. Su vida es el equipo, se entrega en cuerpo y alma a su club y a los socios, alrededor de 70. "No he conocido un hincha como él ni en Italia ni en ningún lado", comentaba su compañero Francesco, italiano de Varese, pero casi español después de 30 años aquí.

Francesco y Pepe en su 'photocall' particular de la Juventus. E.E.

Es de Zaragoza desde siempre, sin raíces italianas. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué? Todo comenzó por los cromos de Panini. "A través de los vecinos me llegaban de la Serie A, de la Premier, y empecé a guardarlos, cada vez me gustaban más". Con una simple colección de cromos, este aragonés descubrió al gran amor de su vida.

En 1981-82 viajó a Turín a conocer la ciudad y ver a la Juventus. En ese viaje, la pasión se desató todavía más y no ha parado desde entonces. "Esto se fue haciendo más grande, hasta ahora".

Casualidad o destino, Francesco y Pepe se conocieron en 2007 cuando la Juventus jugó en La Romareda en la celebración del 75 aniversario del Real Zaragoza. Desde ese día, este dúo se convirtió en inseparable, compartiendo una pasión que pocos entendían.

Así pues, quedaban para ver los partidos con otros seguidores que iban conociendo, o italianos residentes en Zaragoza. Tras varios años, Pepe decidió que tenían que montar algo para dejar de reunirse en bares (a veces no les ponían el partido) o en su casa. Una vez encontrado el local, al lado de su casa, no había marcha atrás.

En este proceso recibieron el apoyo de la Juventus, club muy volcado con el tema de los clubs de fans. "Lo tratan con mucho cariño. No hay equipo en España que lo haga así", explicaban ambos. Tuvieron que mandar fotos del local, una partida con nombres de socios y la información. En enero de 2019 les llamaron para ir a un partido y ahí confirmaron su certificación de club.

Imagen del interior del local de Zaragoza. E.E.

Cada año la entidad italiana le renueva la licencia, manteniendo un control feroz. Hacen reuniones con todos los presidentes de clubes de fans de todo el mundo. En definitiva, la relación es realmente buena y siempre han recibido su apoyo para todo, tal y como expresan.

Actualmente, Pepe declara que hay alrededor de 70 socios, con una gran diversidad. Gente de Tenerife, de Pamplona, chilenos o italianos que cada fin de semana se reúnen para vivir y sufrir los partidos de bianconeros. "Mis hijos tienen sus oficios, este es el mío" justifica el presidente, que disfruta mirando las paredes y el techo de su "hogar".

El cariño es tanto que lo visita todos los días. "Vengo a ver que esté todo correcto. Es como el Corte Inglés. Abre por la mañana y cierra por la noche. Me voy de vacaciones a la playa y lo primero que hago al bajar del coche es venir", se sincera.

Un auténtico museo

Entrar por la puerta del Club de Fans de la Juventus es una experiencia que cualquier amante del equipo o del fútbol debería vivir. El establecimiento es un auténtico templo, desde la entrada hasta cada pequeño rincón o el baño, con un papel higiénico muy curioso.

Infinidad de bufandas, redes, camisetas, fotos, revistas, recreaciones del estadio, banderines, entradas, balones originales de Champions... Todo lo que puedas imaginar se encuentra ahí dentro. Con firmas históricas y regalos de un valor incalculable. Los obsequios los han ido aportando los propios miembros, Pepe, o han sido enviados por la entidad italiana.

Estos días, Francesco y Pepe Arróspide preparan su viaje para ver a la Juventus con el Manchester City y el Bolonia. Allí se reunirán con amigos y vivirán otra experiencia para contar en el futuro, como todas las que ya han vivido y narran con un brillo especial en los ojos. También, esperan traer algún nuevo objeto para su colección, que en algún momento, necesitará más espacio.