Juan Magán pone a bailar electrolatino a 20.000 personas en un Zity apoteósico junto a Dani Romero y Henry Méndez

El Zity vivió anoche una de las grandes citas de su programación con el Electrolatino Festival, la marca de Juan Magán que recorre España con lo mejor del género.

Con un cartel encabezado por Juan Magán, Danny Romero, Henry Méndez, Marc Magán, Anthony & Yeigo y Víctor Magán, la Carpa Principal reunió a 20.000 asistentes desde las 21:00 h en una noche memorable para Zity.

El artista, que ya había agotado entradas en anteriores ediciones, volvió a demostrar su conexión con el público zaragozano, colgando el cartel de ‘entradas agotadas’ hace semanas. No faltaron sus temas más coreados como Bailando por ahí, Ella no sigue modas o Mal de amores.

Danny Romero tampoco falló con su repertorio con temas como Agáchate o Motívate. Por su parte, Henry Méndez culminó la velada con El Tiburón, Mi Reina, Rayos de Sol, respuesta del público.

Marc Magán, Anthony & Yeigo y Víctor Magán completaron un cartel de una noche en la que el cartel de ‘entradas agotadas’ estaba colgado desde hace semanas. Una vez finalizado el concierto, 10.000 personas más disfrutaron de la noche en Zity.

El Zity continúa hoy, 17 de octubre, con Omar Courtz, una cita que ya tiene todas las entradas agotadas y que cierra una edición del festival que ya es historia en las Fiestas del Pilar.