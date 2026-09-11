Santiago Roncagliolo, escritor: "La iglesia alberga ovejas y lobos, porque es una institución formada por personas"

Algo tiene la Iglesia Católica que siempre levanta pasiones. Ya sea a favor o en contra, pero cuando hace algún movimiento, la prensa salta al acecho para tener el titular más llamativo.

Algo así ha ocurrido con Santiago Roncagliolo y su nueva novela, El pastor y los lobos, sobre el papa León XIV.

Ha estado en Zaragoza presentando su libro, y conseguir una entrevista ha sido complicado. Entre que su tren llegó una hora y pico tarde y que éramos muchos los periodistas que queríamos hablar con él, casi nos quedamos sin verle. Pero cuando hay voluntad, todo es posible.

Quedamos directamente en la librería Cálamo, donde era el encuentro con los lectores, por lo que fui la última en verlo.

El destacado escritor peruano apenas ha parado en todo el día y va justo a la presentación. Pero, como si tuviéramos toda la tarde por delante, nos sentamos en un rincón, rodeados de libros, sin prisa (pero sin pausa). Y más que del libro, del que ya ha hablado largo y tendido con todos, le pregunto por su fe, por su visión de la Iglesia y, por cómo no, por el papa León XIV.

'La verdad os hará libres', y la verdad puede ser oscura y dolorosa. En el libro, Roncagliolo desvela la historia tras la elección de un papa muy diferente a los anteriores y aborda el problema de los abusos en la Iglesia, a la vez que reconstruye su propia historia como miembro de una familia destruida.

"A mi madre, que me enseñó a rezar y a cantar canciones revolucionarias", se lee en la dedicatoria de la primera página.

Santiago, ¿tú tienes fe?

Creo en una trascendencia, en un universo que está más allá de lo que podemos entender. Puedo llamarlo Dios, pero no voy a misa ni creo en dogmas. No me llamaría católico.

Después de escribir El pastor y los lobos, ¿has descubierto cosas de la Iglesia católica que no conocías?

He recordado cosas. Durante mucho tiempo, para mí y para mucha gente, los abusos sexuales obstruyeron cualquier otro pensamiento. Están en la historia y han sido brutales, masivos y suicidas dentro de la Iglesia.

Pero también he recordado con el libro lo que significa ser un niño con un padre violento, en un lugar violento, con una educación católica, y encontrar en esa fe un escudo contra el miedo, un antídoto contra el dolor y un sentido para un adolescente que no encontraba un sentido.

Ahora creo que la fe te da cosas que necesitas y que puedes encontrar en otro sitio, que no necesariamente tienes que buscar ahí, pero que no puedes vivir sin ellas.

La Iglesia católica tiene más de veinte siglos. ¿Le quedan otros veinte por delante?

Depende de cómo se maneje. Creo que, después de una larga decadencia, hoy vivimos en un mundo en el que la razón no está dando respuestas.

Cuando yo me hice adulto, en los años noventa, pensábamos que la democracia iba a resolver todos los problemas del mundo y que todos íbamos a ser felices y libres. Hoy hay pandemias que nos encierran durante años, creamos robots que pueden matarnos, las democracias promueven la guerra y la violencia...

Hay un momento en que la gente está buscando respuestas en un lugar que no es la razón. Eso puede revitalizar a la Iglesia católica o no. Veremos. Porque esas respuestas no necesariamente las van a encontrar en la Iglesia católica. Puede ser la Iglesia evangélica, la budista, el horóscopo o el mindfulness.... Pero existe esa inquietud que podría revitalizarla.

El título es El pastor y los lobos. ¿Quiénes son, en este caso, esos lobos?

En esta historia he visto lo mejor y lo peor de los seres humanos. He visto monstruos con sotana destruyendo la vida de niños, pero también me he conmovido con los misioneros y con la gente que dedica su vida a servir a los demás. Y solamente he visto hacer eso a gente que tenga fe.

No. La mayor parte de la gente que conozco es un encanto. Nos sentamos en una cena, resolvemos el mundo y sabemos por qué no hay que votar en todos lados, pero no vamos a ir un mes a hacer un colegio a un lugar pobre.

Creo que la Iglesia alberga tanto a las ovejas como a los lobos, porque es una institución humana y los seres humanos somos así.

¿Cómo es León XIV? Porque ha descubierto mucho sobre su vida y sobre su etapa en Perú.

Es un hombre discreto, con mucha capacidad de escuchar y de poner de acuerdo a la gente, pero también es un hombre muy cerebral y si ve que el diálogo no tiene sentido, es completamente implacable.

Si pudiese entrevistar a León XIV ¿tendría alguna pregunta para hacerle?

Este libro habla de cosas muy oscuras de la iglesia, León XIV no podría pararse a contestar las preguntas que yo tendría que hacerle, ni debería. Pero creo que es un hombre bueno. Creo que es un hombre entregado al servicio a los demás. Lo que pasa es que, lo que siempre digo, que el bien no es como en las pelis de superhéroes. A veces quieres hacer el bien y hay víctimas y víctimas inocentes también. Y hay una frase que dice uno de sus colaboradores en el libro y que describe mucho a León y es que los aliados de la luz no pueden ser más ingenuos que los aliados de la oscuridad.

Lo que sale en la Biblia es que "Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz", están proponiendo que eso no puede ser así ¿no?

Claro. Y si sabes eso es una buena razón para no dar demasiadas entrevistas.

El tema de los abusos sexuales aparece a lo largo de toda la novela, ¿qué tendría que hacer la Iglesia para curar esa herida? ¿Puede hacer algo o simplemente tendrá que esperar a que cicatrice?

Está haciendo cosas presionada por una sociedad que se hartó de que no hiciese nada. Ha retrocedido la edad de prescripción, anima a denunciar. Y sí, se ha mostrado sensible al fin a algo que debió ser sensible mucho antes. Lo que no está claro, el gran reto, es cómo va a gestionar el pasado, algo que fue tan masivo y gigantesco que ha dejado cientos de miles de víctimas...

Lo único que lo único que salió mal en el viaje del Papa a de Papa León a España fue que las víctimas no se sintieron escuchadas y también las víctimas peruanas eh eh se han quejado del Vaticano en la última semana. Creo que el resto quizás no sea tanto impedir que esas cosas pasen en el futuro porque ya hay una voluntad de no encubrir, pero sí gestionar todo lo que han hecho en el pasado y eso es muy difícil.

Qué opinas ¿la Iglesia aporta más luz o más oscuridad a la sociedad?

Qué buena pregunta. Yo creo que aporta un sentido y y una comunidad. Creo que cada vez más vivimos en una sociedad que ha perdido los rituales, los hablamos con los teléfonos más que con personas y se han debilitado nuestras comunidades. Pensamos que la inteligencia artificial nos puede reemplazar, con lo cual solo consideramos que las personas son entes de producción. Hemos limitado mucho a las a los seres humanos.

La iglesia puede hablar de dignidad humana de una manera que nadie lo está haciendo. Esta iglesia puede hablar de lo que mereces por ser un ser humano. Si hace eso aporta luz, pero muchas veces no lo hace y solo aporta oscuridad. Claro, también puede convertirse en el reducto identitario contra los que son diferentes y ese es su dilema para el futuro.