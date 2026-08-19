David Puerto lleva el espectáculo 'Bien' al ecuador del XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona

David Puerto será el encargado de inaugurar los monólogos del festival Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ ha superado este miércoles el ecuador de su 23ª edición con una programación que ha combinado proyecciones, cortometrajes y actuaciones de humor.

El Teatro Bellas Artes ha acogido la proyección de ‘No se requieren traducciones’, de Rafael Altamira, quinta película de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. La jornada se completará esta noche con la actuación de David Puerto, encargado de inaugurar el Off Festival en La Siesta con su espectáculo ‘Bien’.

‘No se requieren traducciones’ está protagonizada por Cristo Fernández, Kelsie McDonald, Michelle Rodríguez, Daniel Sosa, David Elsendoorn, Kike Vázquez y Alexis Arroyo. La película cuenta la historia de Paco, un joven taquero de Guadalajara cuya vida da un giro al conocer a Gabby, asistente de una firma de moda en Los Ángeles.

El encuentro entre ambos sirve de punto de partida para una comedia romántica bilingüe en la que confluyen las diferencias culturales, la distancia, la ambición y las realidades migratorias.

La actriz y productora Paloma Cinco ha acompañado al público turiasonense durante la presentación de la cinta, que se proyecta por primera vez en España. “Es un sueño estar aquí”, ha señalado.

Cinco también ha expresado su interés por conocer la reacción de los espectadores ante una película salpicada de referencias y chistes locales. “Estoy emocionada también por las reacciones. Hay muchos chistes locales y quiero ver lo que dice el público”, ha afirmado.

La intérprete ha explicado que la película tiene un fuerte componente personal y funciona como un homenaje a Guadalajara.

“Es una carta de amor hacia mi ciudad”, ha dicho. También ha reivindicado la implicación del equipo y la participación del talento local: “Nos esforzamos muchísimo y hay mucho talento local”.

La producción mexicana es la quinta de las seis películas programadas en esta nueva sección competitiva, que en su primera edición reúne trabajos de España, México y Puerto Rico. La competición concluirá con ‘El Taser’, de Borja Echeverría, y ‘Nuda propiedad’, de Alberto Utrera.

David Puerto abre el Off Festival

La programación humorística tomará el relevo esta madrugada en La Siesta, donde David Puerto actuará a partir de las 00.30 horas con ‘Bien’.

El cómico madrileño afronta su participación con “un montón de responsabilidad”, aunque también con entusiasmo tras comprobar de cerca la dimensión del certamen. “Llevo unos días viendo el festival, la envergadura que tiene y lo bonito que es y cómo acoge a la gente”, ha explicado.

Su espectáculo mezcla stand-up, improvisación, música y crowdwork, con una participación activa del público. “Soy el picadillo de chorizo de los comediantes, traigo como un poquito de todo”, ha bromeado Puerto, que plantea una propuesta variada para que cada espectador encuentre su momento.

El humorista participa además en el Taller de Realización de Cortometrajes del festival, una experiencia relacionada con su interés por incorporarse al sector audiovisual. “Estoy intentando entrar en el audiovisual y en el mundo del cine, es completamente imposible, pero estamos ahí en el trabajo”, ha comentado.

Puerto conocía el festival desde hace años, pero decidió sumarse a esta edición tras descubrir el taller, en el que los participantes elaboran un cortometraje desde cero a lo largo de la semana.

También ha podido asistir a varias proyecciones y ha destacado el nivel de las obras programadas. “Creo que hay un nivelazo. Son súper divertidos, súper graciosos, tienen un montón de trasfondo”, ha valorado. Entre los largometrajes, ha citado especialmente ‘Café Chairel’, de Fernando Barreda Luna, que ha definido como “súper bonita”.

El cartel del Off Festival incluye asimismo a Bianca Kovacs y Salva Reina, una nómina que hace que Puerto se sienta “muy contento” de formar parte de la programación humorística.

28 cortometrajes ya han sido proyectados

El Teatro Bellas Artes ha acogido esta tarde la cuarta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, integrada por siete trabajos seleccionados entre las 361 obras recibidas por el festival.

La sesión ha incluido ‘En trámite’, de Víctor Izquierdo; ‘Kronoshock’, de Ignasi López Fabregas; ‘¡Ratón!’, de Yaël Belicha y Diana Rojo; ‘Interferencias’, de Liteo Pedregal; ‘Tenéis que verlo’, de Nacho Solana; ‘Antes de las seis’, de Aline López, Gemma Morcillo y Kike Maíllo, y ‘Desagradecido’, de Aitor de Kintana.

La programación ha permitido poner el foco en el talento aragonés con ‘En trámite’, dirigido por el aragonés Víctor Izquierdo y realizado con la participación de profesionales vinculados a la comunidad. El cortometraje comparte presencia aragonesa en la sección con ‘Sopitas’, de Luis Larrodera.

Tras esta cuarta sesión, el festival ya ha proyectado 28 de los 44 cortometrajes seleccionados. La competición continuará este jueves con la quinta tanda y finalizará el viernes 21 con la sexta y última sesión.

El programa infantil recorre la comarca

La jornada comenzó por la mañana en Añón de Moncayo, localidad que ha acogido una nueva sesión del Programa Matinal Infantil. La iniciativa, que se desarrolla entre el 17 y el 21 de agosto, lleva a distintos municipios de la Comarca de Tarazona y El Moncayo una selección de cortometrajes realizados por alumnado de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia.

Las proyecciones acercan el cine al público infantil y plantean, a través de sus historias, cuestiones como la igualdad, la convivencia, la interculturalidad, la salud emocional, el medio ambiente, la alimentación saludable y la protección del patrimonio.

Después de pasar por Vierlas, Litago y Trasmoz, y recalar este miércoles en Añón de Moncayo, el programa llegará el jueves a Tarazona y concluirá el viernes en Grisel.

La programación del jueves

El festival afrontará mañana una nueva jornada con cine, conversaciones con profesionales y humor en directo.

A las 11.00 horas, el Programa Matinal Infantil llegará a Tarazona. Una hora después, el Teatro Bellas Artes acogerá la grabación en directo de El Podcast de Pelocas, espacio presentado por Marta Tai que reúne a profesionales del cine, la televisión, el teatro y la publicidad. La actividad será abierta al público, aunque contará con aforo limitado.

La quinta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes comenzará a las 18.30 horas con ‘Sequidivú’, de Paula Román; ‘003’, de Daniel Chamorro; ‘Quinto primera’, de Fran Menchón; ‘¡Por las tetas de Lucía!’, de Paloma Mozo y Anna Carbonell; ‘Pinchu es así’, de Carmen Córdoba; ‘Como te ve una amiga’, de Jelen García y Andrea Hoyos, y ‘Glory Hole’, de Andoni Fernández.

A las 22.00 horas se proyectará ‘El Taser’, de Borja Echeverría. La jornada terminará en La Siesta, a las 00.30 horas, con la actuación de Bianca Kovacs y su espectáculo ‘Una rumana muy legal’.

Tarazona, una cita consolidada con la comedia

El certamen es, además, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, y también forma parte de los festivales calificadores de los Premios Fugaz.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, y cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Moira Pictures, Dama Autor, AECID Cultura, Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Film & Co, Heraldo de Aragón, El Español de Aragón, Pelocas, Aragón TV y Aragón Radio. Patrocinan también Embou, Bodegas Aragonesas, Ambar, La Siesta, Premios Fugaz y la Academia de Cine.