Tarazona estrena en España la comedia puertorriqueña 'Hasta que la celda nos separe' entre cortos y cine infantil

El equipo de la película de Puerto Rico 'Hasta que la celda nos separe' Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ ha vivido este martes una jornada marcada por el estreno en España y en pantalla grande de ‘Hasta que la celda nos separe’, una comedia puertorriqueña dirigida por Mariana M. Emmanuelli que compite en la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

La cinta llegó a Tarazona acompañada por su directora, el productor Gabriel Ramírez y la actriz protagonista Gretza Merced Cruz, en un día que también llevó el cine infantil a Litago y Trasmoz y continuó la competición de cortometrajes.

La mañana arrancó con una nueva parada del Programa Matinal Infantil, que en esta edición recorre distintos municipios de la Comarca de Tarazona y El Moncayo.

Tras las sesiones del lunes en Vierlas, el ciclo se trasladó a Litago y Trasmoz, donde el público infantil disfrutó de una selección de cortometrajes realizados por alumnos de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia dentro de su Taller de Cine.

El programa infantil continuará este miércoles 19 de agosto a las 11.00 horas en Añón de Moncayo, antes de pasar el jueves a Tarazona y el viernes a Grisel.

Siete nuevos cortos toman el Teatro Bellas Artes

Por la tarde, el festival dedicó su tercera sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes a siete nuevas propuestas de comedia, que el público pudo descubrir en el Teatro Bellas Artes.

La selección incluyó ‘Quemar al padre’, de Rafa Piqueras; ‘Perros muerden’, de Eva Vázquez de Reoyo; ‘¡Hasta enterrarlos!’, de Marco Araujo; ‘Mal de altura’, de Carlos Cilleruelo y Adrián Pérez; ‘Saldremos de esta’, de Vargas Buendía; ‘Cara de cona’, de Guillermo de Oliveira, y ‘La cámara’, de Carlos Clavijo.

La sesión contó con una notable presencia de equipos creativos: desde Rafa Piqueras Prieto y la guionista María José Miguel, hasta Marco Araujo, Guillermo de Oliveira -acompañado por el adiestrador Jaime Pou y la perrita Ixela- y Vargas Buendía, junto a los intérpretes y productores Javier Muga, Lola Bolaños y Sonia Escudero, y la coach Sandra Vaquerizo.

Esta tercera cita se suma a las dos primeras jornadas de una competición que reúne 44 cortometrajes seleccionados entre 361 obras recibidas y que se prolongará hasta el viernes 21 de agosto en seis sesiones.

‘Hasta que la celda nos separe’: atracos, boda y comedia con mensaje

La noche cerró con la proyección de ‘Hasta que la celda nos separe’, que supone su primera exhibición en España en sala comercial dentro del festival. Protagonizada por Gretza Merced Cruz, Andrés López-Alicea, Maximiliano Rivas, Manu Hernández y Eyra Agüero Joubert, la película sigue a Liza y Joseph, una pareja de delincuentes empeñada en celebrar la boda de sus sueños.

Lo que empieza como un robo en una galería de arte deriva en una cadena de atracos, persecuciones policiales, propuestas de matrimonio y situaciones imprevistas que convierten la historia en una comedia romántica con acción y ritmo trepidante.

La idea nació de un cortometraje que Emmanuelli realizó con su hermano en 2015, centrado en el secuestro de un sacerdote por una pareja que intenta casarse antes de que los atrape la policía y que tuvo recorrido internacional en festivales.

A partir de esa experiencia, la directora y el productor Gabriel Ramírez decidieron expandir la premisa al formato de largometraje.

Emmanuelli explica que el salto al largo permitió mantener la comedia absurda de la base original y, al mismo tiempo, incorporar cuestiones sociales y políticas de Puerto Rico, como las desigualdades, los desplazamientos y la situación colonial de la isla.

“La comedia es una gran arma. La gente se ríe, baja las defensas y entonces pueden entrar otros mensajes y provocar reflexión en la gente”, señala la directora.

Para Gabriel Ramírez, presentar la película en Tarazona es una oportunidad para tejer vínculos con otros territorios. “Parte de hacer cine también es querer tener esos lazos con otras comunidades, con otros territorios y países, y estamos muy contentos de estar aquí”, afirma el productor.

La cinta también marca un hito para Gretza Merced Cruz, que interpreta a Liza y afronta aquí su primer papel protagonista en un largometraje.

La actriz, que ya participó en el cortometraje original, describe el rodaje como “la cosa más linda de este planeta” y subraya como principal reto mantener durante toda la historia la energía y la iniciativa de una mujer que lucha por sacar adelante sus sueños.

A la proyección asistieron además la compositora Marina Molina, el productor ejecutivo y actor Rafael Emmanuelli, y las productoras ejecutivas Elena Colón e Hilda Juan.

Esta proyección forma parte de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, una de las grandes novedades de esta 23ª edición, que amplía la mirada del festival hacia distintas cinematografías y formas de entender el género.

El festival encara su ecuador con más cine y humor

Con la jornada de este martes, el certamen alcanza ya su ecuador y prepara una agenda cargada de cine y actividades fuera de sala. Este miércoles 19 de agosto, el Programa Matinal Infantil llegará a Añón de Moncayo a las 11.00 horas, mientras que el Teatro Bellas Artes acogerá a las 18.30 horas la cuarta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes.

A las 22.00 horas está prevista la proyección de ‘No se requieren traducciones’, una comedia mexicana dirigida por Rafael Altamira y quinta película de la Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

Además, la programación saldrá del recinto principal con la primera propuesta del Off Festival: a las 00.30 horas, David Puerto llevará a La Siesta su espectáculo ‘Bien’, que combina stand-up, improvisación, música y crowdwork, ampliando las opciones de humor en las noches de Tarazona.

Tarazona, una cita consolidada con la comedia

El certamen es, además, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, y también forma parte de los festivales calificadores de los Premios Fugaz.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, y cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Moira Pictures, Dama Autor, AECID Cultura, Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Film & Co, Heraldo de Aragón, El Español de Aragón, Pelocas, Aragón TV y Aragón Radio. Patrocinan también Embou, Bodegas Aragonesas, Ambar, La Siesta, Premios Fugaz y la Academia de Cine.