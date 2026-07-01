El Festival Vino Somontano vuelve a Barbastro con una edición llena de gastronomía, música e innovación

La Denominación de Origen Somontano ha dado a conocer este martes la programación de una nueva edición del Festival Vino Somontano, que se celebrará en Barbastro del 30 de julio al 2 de agosto.

La presentación ha estado encabezada por el presidente de la entidad, Francisco Berroy, acompañado por el alcalde de Barbastro, Fernando Torres; la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón; y el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Huesca, Ricardo Oliván. También ha asistido la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar.

Durante el acto, los representantes institucionales han puesto en valor el impacto de un evento reconocido como el "festival enogastronómico más espectacular de España" en los Premios Wine Challenge Industry Spain 2023.

Asimismo, han destacado que "es un foco potentísimo de turismo, de actividad cultural, social y económica y un escaparate magnífico de lo mucho que ofrece Somontano como estandarte de un producto de calidad que atrae a miles de visitantes al año".

Por su parte, Francisco Berroy ha asegurado que el festival afronta "su edición más refrescante con una programación que sigue teniendo a la Muestra del Vino Somontano como eje troncal de sus actividades".

El presidente de la DO ha explicado que el evento volverá a reunir la oferta de vinos de todas las bodegas de la denominación, actuaciones musicales de artistas aragoneses e internacionales y una propuesta gastronómica protagonizada por algunos de los mejores restaurantes de la provincia de Huesca.

La denominada "Experiencia Gastronómica", organizada con la colaboración de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, volverá a reunir a chefs con Estrella Michelin en sesiones maridadas con vinos Somontano Premium. Cada noche se ofrecerán cuatro pases de 25 plazas en los que los asistentes podrán disfrutar de cocina en directo.

El chef Carmelo Bosque, del restaurante Lillas Pastia de Huesca, participará en la jornada inaugural y en la clausura del festival. El viernes 31 de julio será el turno de Cristian Palacio, del restaurante Gente Rara de Zaragoza, mientras que el sábado 1 de agosto la propuesta estará a cargo de Eduardo Salanova, del restaurante Canfranc Express de Canfranc.

Entre las principales novedades de esta edición figura la aplicación "El sumiller eres tú". A través de un código QR, los visitantes responderán a un breve cuestionario que recomendará tres vinos adaptados al momento que estén viviendo dentro del festival. La iniciativa combina innovación, personalidad de los vinos, emociones y neurociencia con el objetivo de facilitar la elección del vino.

La Muestra Gastronómica también volverá a albergar el Concurso de Tapas. Un jurado integrado por periodistas gastronómicos y representantes de asociaciones profesionales de hostelería y cocina elegirá, durante la segunda jornada del festival, las mejores elaboraciones, que podrán degustarse en las dos últimas noches del certamen.

La programación se completará con las catas "Sumérgete en la fiesta del vino", que se celebrarán cada tarde en el Espacio del Vino de la DO Somontano, así como con los espectáculos "Así se baila el tango", de La Porteña; "Gool", la última producción de Yllana centrada en el fútbol; y "Cleptómago", del ilusionista Shado.

Tras el cierre diario de la Muestra del Vino Somontano, las DJ's Sessions pondrán el broche musical a las tres primeras noches del festival con un cartel que reunirá a DJs locales, artistas regionales y nombres del panorama nacional como Jordi Stone, Ballesteros, Michenlo o Krumel.

Berroy ha señalado que toda la programación gira en torno al "vino DO Somontano como estandarte de una nueva edición que esperemos apasione a los amantes del vino DO Somontano".

A esta oferta se sumarán, además, las actividades organizadas directamente por las bodegas de la denominación, ampliando la agenda de un festival que, año tras año, convierte a Somontano en uno de los principales referentes del enoturismo y la gastronomía.