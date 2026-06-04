El mercado medieval perfecto para recorrer a pie: más de 130 puestos de artesanía y recreaciones históricas

Zaragoza volverá a retroceder en el tiempo con una nueva edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas, que se celebrará del viernes 12 al domingo 14 de junio.

Durante todo el fin de semana, el entorno de la plaza del Pilar, la trasera de La Lonja, la plaza de La Seo, la plaza San Bruno, la calle Palafox, el Arco del Deán, el Puente de Piedra y el Balcón de San Lázaro se transformará en un gran escenario medieval inspirado en la convivencia de las culturas cristiana, judía y árabe.

El Mercado reunirá una amplia programación cultural con teatro, música, danza, circo, pasacalles, talleres artesanales, exposiciones, actividades infantiles, combates medievales y espectáculos nocturnos.

La cita mantendrá algunos de sus espacios más reconocibles, como el Campamento de las Tres Culturas, el Zoco Árabe o el Escenario de las Tres Culturas y el Rincón Infantil de la plaza San Bruno.

Además, la Harinera ZGZ acogerá un taller gratuito de escritura medieval el sábado 13 de junio, con reserva previa aquí.

Mercado de las Tres Culturas

La inauguración tendrá lugar el viernes 12 de junio, a las 11.00 horas, con el desfile inaugural.

Desde ese momento y hasta el domingo, la ciudad acogerá propuestas para todos los públicos, entre ellas juglares, farsas teatrales, escenas itinerantes, danzas medievales y orientales, espectáculos de lucha escénica, conciertos y recreaciones históricas.

Cartel_Mercado_Medieval_Zaragoza_2026.jpg Ayuntamiento de Zaragoza

Uno de los principales focos de actividad volverá a ser el Campamento de las Tres Culturas, instalado en la plaza del Pilar.

Allí se desarrollarán visitas guiadas, charlas sobre armas y armaduras, demostraciones de forja, talleres artesanales, exhibiciones de artillería y combates medievales de bohurt.

La compañía Lobos Negros será la encargada de dinamizar este espacio con charlas, en el que también se podrán visitar exposiciones vinculadas a la vida militar y artesanal de la Edad Media.

La música tendrá un papel destacado durante todo el fin de semana, con propuestas de Serrablo Folk, Os Fillos D'o Sobrarbe, Ixera Companyia Almugavar, Nostraxladamus y el Coro In Lingua Franca, entre otros.

También habrá danza oriental y medieval con el Grupo Sinhaya, Duo Sahasrara, VIII Milla de Utebo, La Carola y Andanzas Medievales.

Por la noche, el Mercado incorporará espectáculos de fuego, música y danza, como 'Bajo la Aurora Boreal', de Nomaduk, las danzas con fuego de Duo Sahasrara o las actuaciones de Ixera Companyia Almugavar.