Rafa Sandoval, dibujante de Superman: "Es una pena que sea ficción, todos querríamos tener un Clark Kent en la vida real"

Zaragoza ha celebrado el ‘Superman Day’ por todo lo alto. El salón de actos de la Fundación Caja Rural de Aragón se ha convertido este sábado en el espacio perfecto para los fans de los cómics.

El establecimiento zaragozano MilCómics ha preparado una gran cita con actividades, talleres, charlas y firmas de grandes estrellas del universo DC. Entre ellos, y como principal conductor de la celebración, ha estado Rafa Sandoval, el dibujante que ha dado vida a uno de los superhéroes más conocidos y amados: Superman.

Sandoval (Granada, 1975) ha trabajado para DC Cómics y Marvel Cómics, participando en títulos como Catwoman o Flash. Más de un centenar de zaragozanos han podido escuchar una charla exclusiva en la que el dibujante ha recordado sus inicios en la profesión, así como los cambios que ha dado el personaje en estos años.

Y es que Superman es "el personaje perfecto", según el artista. "Tiene una bondad que hoy es casi imposible de encontrar, es una pena que sea ficción. Todos querríamos tener un Clark Kent en la vida real", ha asegurado entre risas.

Durante la charla, Sandoval ha recordado sus inicios en el mundo del dibujo. "Empecé a dibujar superhéroes con unos 10 años. Os podéis imaginar como eran aquellos. Mi familia no tenía dinero para que yo estudiara esto, así que me dediqué a recorrer todos los salones de cómics para aprender lo máximo de los editores que allí había", cuenta.

Rememora su salto a la industria como si hubiera sido cosa del destino, "hicieron una selección del universo Marvel en Europa y a uno de los editores le gustaron mis dibujos".

Esto sucedió en 2007, cuando comenzó a trabajar regularmente para esta marca en títulos como Hércules o X-Men Legacy de la mano de guionistas como Brian Michael Bendis y Jonathan Hickman.

Ha explicado que sus colaboraciones con DC no llegaron hasta 2012, cuando dio el salto ilustrando a Catwoman, Suicide Squad o The Flash. Unos trabajos que lo han convertido en uno de los artistas más solicitados de la industria de los cómics.

Este sábado se ha abierto ante una sala de más de un centenar de zaragozanos, quienes no han dudado en lucir sus camisetas de Superman o sus disfraces para honrar al dibujante y su presencia en la mítica serie de este conocido superhéroe.