Eduardo Noriega, actor: "Había gente que durante el rodaje de 'La ahorcada' tenía sueños extrañísimos"

Zaragoza se viste de gala o de estrella. La capital aragonesa ha acogido la presentación de la nueva película de Miguel Ángel Lamata 'La ahorcada'.

El director de cine aragonés nos sorprende con un thriller sobrenatural basado en el libro de Mayte Navales ‘El árbol y el ruiseñor’.

El film cuenta la historia de la cantautora Rosa Martín (Amaia Salamanca), que se suicida en el jardín de Fran (Eduardo Noriega), un hombre al que amaba y que la trataba como un mero objeto sexual. Su fantasma lo atormenta a él y a su familia en busca de venganza.

Eduardo Noriega vuelve a trabajar con Miguel Ángel Lamata, pues si él está detrás del proyecto "no se puede decir que no".

Reconoce sentirse "muy cómodo" con el director y con el género, aunque no quita que le haya supuesto un reto.

"Me interesó muchísimo desde el principio, conocía la novela de Mayte y desde las primeras versiones de guion tenía claro que era un reto para mí. Era muy complejo interpretar a un personaje en principio manipulador y egoísta, y lograr que el espectador acabe identificándose con él", explica Noriega en una entrevista con El Español de Aragón.

La película presentada en los cines Palafox ayer jueves, se estrenará en la gran pantalla para todo el público el próximo 22 de abril.

En este tipo de películas de terror, a veces se cuentan sucesos extraños durante el rodaje, ¿os ocurrió algo fuera de lo normal?

Lamata llevó el guion a un médium amigo suyo para que revisara las cuestiones técnicas de parapsicología. El médium le respondió que a uno de sus protagonistas le iba a acontecer alguna cosa antes del rodaje.

Lamata no me dijo nada, pero yo tuve un accidente de moto una semana antes de arrancar el rodaje. Me lo acaba de contar ahora, ya cuando se acabó la película y ha visto que estamos vivos.

Durante el rodaje de un thriller sobrenatural, ¿cómo afronta un actor las emociones de angustia y terror?

La mecánica del cine de terror suele ser bastante técnica, depende mucho del ángulo de la cámara y del efecto de sonido posterior. Un rodaje de terror no aterroriza ni da miedo, pero cuando hablamos de presencias o almas vagando, a veces te sugestionas.

Había gente del rodaje que tenía sueños extrañísimos. También la casa elegida en Teruel fue especial; Lamata la rechazó dos veces, pero en la tercera visita sintió que la casa le estaba llamando y pidiendo participar en la película. Además, hubo maquillajes que dejaron muy impresionado e impactado al equipo al verlos por primera vez. Al final siempre hay algún tipo de sugestión y entras en el estado de ánimo de la película.

Aragón es como mi segunda casa. Tengo amistades aquí y la gente es muy hospitalaria y cariñosa.

Parte del rodaje tuvo lugar en Teruel. ¿Cómo fue la experiencia allí?

Para mí no es la primera vez que grabo en Aragón ni en Teruel, ya estuve con Nuestros amantes. El año pasado también estrené una película rodada en el Pirineo oscense, así que Aragón es ya mi segunda tierra, me siento como en casa.

Tengo amistades aquí y la gente es muy hospitalaria y cariñosa. Me falta todavía visitar hoy a la madre de Lamata, que nos hace unas croquetas estupendas y quiere que vayamos a verla.

Llevas 30 años de carrera y recientemente se cumplió el 30 aniversario de Tesis. ¿Imaginabas una trayectoria así cuando empezaste?

Nunca jamás imaginé que iba a tener una carrera profesional y menos tan larga. Cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, ya era un sueño y un éxito haber llegado hasta allí desde Santander, pues había cientos de aspirantes para solo 30 plazas.

Varios compañeros comentábamos que si en cuatro años no nos salía un pequeño papel, habría que volverse a nuestra tierra a montar el quiosco. Tuve mucha suerte porque empecé a hacer cortometrajes amateur con compañeros como Mateo Gil, Carlos Montero y Alejandro Amenábar, y desde entonces nunca dejé de trabajar.

En estos 30 años he podido dar la vuelta al mundo trabajando en producciones muy diversas, desde superproducciones de Hollywood hasta proyectos pequeños en Italia, Francia, Latinoamérica y Estados Unidos.

Ciertamente has dado muchas vueltas y participado en proyectos muy distintos. ¿En qué género te sientes más cómodo como actor?

Como espectador me gusta mucho el terror y el thriller. Yo empecé con una película muy impresionante como es Tesis, y aunque he tenido la oportunidad de hacer de todo, comedia y drama, es verdad que el thriller psicológico y el terror han ido salpicando toda mi carrera, y como actor me gusta.

Aparte de las croquetas de la madre del director, ¿tienes algún plato de Aragón que te guste especialmente?

El ternasco, me gusta mucho. Y ya que estamos, te cuento que ayer estuve en el restaurante Zalamero, que lo recomiendo porque se come fenomenal y los dueños son dos personas maravillosas.