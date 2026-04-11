Silvia de Pé e Itziar Miranda presentan en el Principal 'La vengadora de las mujeres': "Es hora y media sin parar de reír"

Silvia de Pé e Itziar Miranda con su compañera de reparto Lorena Berdún. Teatro del Temple.

Una comedia poco conocida, una protagonista empoderada y el uso del verso en los diálogos son algunos de los ingredientes que conforman "La vengadora de las mujeres".

Esta obra, escrita por Lope de Vega en el Siglo de Oro, y ahora adaptada por el director Carlos Martín Bazán, llega al Teatro Principal de Zaragoza del 16 al 19 de abril.

En esta función conocemos a la princesa Laura, defensora a ultranza de todos los valores de la mujer y decidida a poner en pie en palacio una escuela para mujeres.

Además, con su gran habilidad en la esgrima, nuestra protagonista intentará demostrar la gran valía y capacidad física femenina. Un argumento que sin duda plantea una reivindicación de la mujer que bien puede considerarse un germen del feminismo actual.

Actualmente, el reparto se encuentra ultimando detalles antes del gran estreno del jueves.

Las actrices zaragozanas Silvia de Pé e Itziar Miranda, quienes interpretan respectivamente a la princesa Laura y a la dama Diana, nos cuentan más a fondo las características de esta obra.

Pregunta.- Cada obra y cada personaje son un mundo. ¿Cómo han afrontado en este caso sus personajes?

Respuesta Silvia.- Yo siempre afronto los personajes desde el impulso, más que desde la cabeza. Siempre con respeto y seriedad. He descubierto que el verso te da muchísima información del personaje. Y bueno, también lo he afrontado desde la contradicción, que eso siempre proporciona mucha humanidad.

Respuesta Itziar.- Suscribo todo lo que ha dicho Silvia. Yo nunca había hecho profesionalmente nada de Lope de Vega y es impresionante. En mi caso, yo siempre afronto los personajes desde la escucha. Escuchar a tu compañero y reaccionar a lo que te dé, para mí es lo más importante.

Silvia de Pé caracterizada como Laura. Teatro del Temple.

P.- ¿Cómo definirían la obra?

Silvia.- Es una comedia muy divertida, pero con pensamiento, que cuestiona quién escribe la historia y desde dónde.

Itziar.- Sí, claramente es una obra protofeminista, que te hace reflexionar mucho, pero siempre en tono de humor.

P.- ¿Qué es lo que más les gusta de “La Vengadora de las Mujeres”?

Silvia.- Por supuesto, el discurso de la obra. Sobre todo tratándose del siglo XVII. Me parece una auténtica joya de texto, es brillantísimo. Y bueno, Laura es que me parece un bombón de personaje, creo que tengo mucha suerte de poder interpretarlo.

Itziar.- Y a todo eso hay que añadirle que somos un gran elenco, tenemos una gran dirección, tenemos a Pepa Pedroche ayudándonos con el verso. En general, todo el equipo.

P.- Pese a lo que pueda parecer, la obra es una comedia. ¿Qué es lo más bonito de abordar este género?

Silvia.- La comedia te permite decir verdades muy profundas sin que el público se cierre. La risa abre como una puerta que el drama a veces no consigue.

Itziar.- Exacto. Es muy gracioso porque nosotros nos estamos tomando muy en serio cosas y la gente se está partiendo de risa. Hay situaciones como muy absurdas que nosotros llevamos muy al límite por pasión. Pero es que es desternillante. Es hora y media de no parar de reír.

Itziar Miranda en el papel de Diana. Teatro del Temple.

P.- ¿Cómo se afronta este momento de intentar hacer reír al público?

Silvia.- Desde la tragedia. Yo lo afronto siempre desde el drama del personaje, desde esa verdad. Si buscas la risa no funciona. Si sostienes la situación con honestidad, la risa aparece sola.

Itziar.- Eso es. Muchas veces el público se ríe de la desgracia, de lo mal que lo está pasando el personaje. El personaje lo tiene que pasar mal. Nosotros no buscamos la risa, pero es que la situación es desternillante.

P.- ¿Qué sienten al saber que vais a representar la obra en un lugar tan emblemático para Zaragoza?

Silvia.- Yo he tenido el privilegio de actuar en este teatro en diferentes ocasiones, y siempre siento muchísimo respeto. Es un lugar con mucha historia.

Itziar.- Sí, es un lujo. Es como ser profeta en tu tierra. Además, cada vez que he ido al Teatro Principal ha habido un público excelente. El público es una parte muy importante de cada función, y hasta ahora en el principal siempre han sido excelentes.

P.- El teatro es un arte complicado. ¿Qué pasa por la mente de un actor cuando se sube al escenario?

Silvia.- Pese a todos los años de experiencia, mí me viene siempre la misma frase y es: "¿Por qué me he metido en este lío?". Es como mucho miedo y adrenalina, pero comunión también.

Itziar.- A mí me pasa exactamente igual, pero luego siempre pienso "menos mal que me he subido al escenario".

P.- ¿Qué mensaje o reflexión final les gustaría que se llevara el público?

Silvia.- Que las ideas que creemos firmes, pueden cambiar. Y que el teatro y la risa curan.

Itziar.- Yo voy a añadir que el feminismo no es una moda y que hace muchos siglos que venimos luchando por eso.

P.- Y por último. ¿Qué le dirían a los lectores para animarlos a ir al teatro a ver la obra?

Silvia.- Les diría que es un lujazo de texto, de dirección, de compañía, de actores y actrices y que se van a reír, se van a emocionar y van a disfrutar un montón.

Itziar.- Y hay una cosa, que es muy especial y única, y es que la Compañía Nacional de Teatro Clásico se ha juntado con la compañía aragonesa el Teatro del Temple. Tenemos una comunidad maravillosa, y gracias a esto vamos a poder estrenar en nuestra tierra y no en Madrid. Y también que corran a comprar las entradas, porque quedan muy pocas ya.