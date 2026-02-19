Anabel Alonso en Zaragoza con 'La mujer rota': "Con 60 años y trayectoria, quería arriesgarme, probarme a mi misma"

La actriz y humorista Anabel Alonso, llega a Zaragoza con la obra 'La mujer rota' de Simone de Beauvoir.

'La mujer rota' es una obra de teatro escrita por Beauvoir en 1967, sin embargo, "trata temas que siguen de actualidad", como la soledad, los problemas familiares, la frustración y el sentimiento de culpa de ser mala madre, mala hija, mala esposa...

Cartel `La mujer rota'

Una historia que nada tiene que ver con lo que el público pueda esperar de la vizcaína. "Como todo el público me conoce por la comedia, pues de repente esto sorprende mucho", ha comentado. El monólogo atrapa, deja huella, tanto por el trabajo preciso y honesto de su protagonista, Anabel Alonso, como por la intensidad del texto de la escritora de los años 60, y la coherencia del espacio escénico dirigido por Heidi Steinhardt.

Durante la presentación de la función Anabel ha reconocido que cuando leyó el texto y vio cómo era ese personaje, cómo era Muriel le pareció un reto maravilloso, "porque es una mujer que está sola, aislada, en su casa, encerrada por cierta elección, pero también exiliada del resto del mundo por la gente que le rodeaba y pasa por todo tipo de emociones: La rabia, la impotencia, el abandono, el dolor, la pérdida, la rotura, y quiere es reivindicarse, intentar que se haga justicia con ella". En medio del drama la protagonista también tiene sentido del humor, "que es lo que la mantiene viva".

La artista se enfrenta sola al escenario, pero ha querido alabar el trabajo de sus compañeros que también dan forma a la obra de otra manera: "También destacar el trabajo que ha hecho Heidi, del análisis del texto, de dar a cada frase su peso específico... y el universo que han creado, entre ella, Alessio Meloni y la escenografía de vestuario, Rodrigo Ortega en la iluminación y Mariano María, en el espacio sonoro, realmente han creado el universo de esta mujer".

La función transcurre en una habitación que refleja "absolutamente cómo se siente ella, sola, ajada, gris, sucia, triste". Es bonito y poético; un reflejo de su estado anímico.

Muriel aparece cuando lleva ya dos días sin dormir y su monólogo son "pensamientos en bucle, obsesivos, e ingresivos".

Ese desorden mental se refleja en el texto lo que le ha supuesto todo un reto a la actriz "memorizar el papel ha sido más difícil que interpretarlo, hay muchas veces que se repite y vuelve a lo mismo, por lo que me puedo saltar sin darme cuenta 10 páginas".

Complicado también es mantener 80 minutos al público enganchado al espectáculo, pero Anabel Alonso lo consigue. "Después de cada función se levantan mientras aplauden, eso es una maravilla", ha reconocido.

El 20 y 21 de febrero a las 20.00 se podrá disfrutar de la función en el Teatro de las Esquinas, las entradas con un precio de 23 euros ya están a la venta.