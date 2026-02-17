Ya es oficial: estos son los cuatro nuevos restaurantes que han sido premiados por la Guía Repsol en Aragón

La Guía Repsol ha celebrado este lunes 16 de febrero su esperada gala anual, en la que ha dado a conocer los establecimientos distinguidos en la edición 2026.

La cita reunió a destacados chefs, periodistas gastronómicos y numerosos profesionales del sector culinario.

En esta edición se han incorporado 83 nuevos Soles al firmamento de la prestigiosa guía turística y gastronómica española. Entre ellos sobresalen tres nuevos restaurantes reconocidos con la máxima distinción, los Tres Soles: A Tafona (A Coruña), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca).

En esta categoría Aragón se va de vacío; no obstante, la comunidad sí que cuenta con un restaurante con Dos Soles y tres nuevos con un Sol Repsol.

El restaurante Callizo de Aínsa, Huesca, es el que cuenta con el mayor galardón. En Huesca está también el restaurante Galino Pueyo, en Tardienta, que vuelve a casa con un Sol Repsol.

Los otros dos restaurantes se ubican en Teruel. Baudilio en Valderrobres y El Portal de Albarracín en Albarracín.

La capital aragonesa, Zaragoza, no ha brillado nada en la gala estelar de este 2026. Sin embargo, cuenta en su palmarés con 7 restaurantes que mantienen su Sol.

Foto de familia de los Soles en Santa Cruz de Tenerife. Sofía Moro

Los restaurantes galardonados son seleccionados por un jurado anónimo integrado por profesionales de distintos ámbitos, sin relación directa con la hostelería, pero con sólidos conocimientos gastronómicos. Son ellos quienes visitan y prueban cada establecimiento de forma discreta.

La evaluación se basa en un sistema que analiza la experiencia global del cliente. Aunque el protagonismo recae en lo que llega al plato, también se valoran otros aspectos clave, como el proceso de reserva, el servicio en sala y la atención del personal.

Soles de la Guía Repsol en Aragón

Aragón, con estos nuevos 4 restaurantes galardonados, suma 23 Soles de la Guía Repsol en su palmarés.

La provincia que más estrellas acumula es Huesca con 11, seguida de Zaragoza con 7 y en tercer lugar Teruel con 5, pero que llega pisando fuerte con esas 2 nuevas incorporaciones.

Listado de los Soles Repsol por provincias:

Huesca

Callizo - Aínsa (único de Aragón con 2 Soles)

Ansils – Benasque

Casa Arcas – Villanova

La Era de los Nogales – Sabiñánigo

Lillas Pastia – Huesca

Tatau – Huesca

Trasiego – Barbastro

Vidocq – El Formigal

Casa Rubén – Tella

Canfranc Express – Canfranc

Galino Pueyo – Tardienta (Nueva incorporación)

Zaragoza

Absinthium – Zaragoza

El Chalet – Zaragoza

Gamberro – Zaragoza

Gente Rara – Zaragoza

Goralai – Zaragoza

La Prensa – Zaragoza

La Senda – Zaragoza

Teruel