La cultura y los políticos de Aragón lloran la muerte de Fernando Esteso: "Se va un actor irrepetible"

Fernando Esteso, actor y humorista, ha fallecido a sus 80 años en Valencia. Nacido el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, llegó a convertirse en una de las figuras más destacadas del espectáculo español durante la década de 1970.

Según ha confirmado su representante a Europa Press, el artista aragonés ha fallecido esta madrugada en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, debido a una serie de problemas respiratorios que llevaba sufriendo -y por el que fue ingresado- desde hace unas semanas.

Una triste noticia ante la que Aragón no ha tardado en reaccionar. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sido de las primeras figuras políticas en trasladar su pésame a la familia y seres queridos de Esteso. "Siento mucho el fallecimiento de Fernando Esteso. Son varias las generaciones que hemos disfrutado de su humor", ha publicado a través de su perfil en X.

Un sentido mensaje en el que ha asegurado que "se va un actor y un cómico que llevaba el carácter aragonés y el buen nombre de su tierra por toda España". "Mi pésame a su familia y amigos. Descanse en paz", ha expresado.

Minutos después, ha llegado la despedida de la candidata socialista, Pilar Alegría, quien ha manifestado su pésame también a través de sus redes sociales. "Se nos ha ido Fernando Esteso, maño de Zaragoza y actor irrepetible. Hizo reír a varias generaciones y forma parte de nuestra memoria colectiva. Un abrazo a sus seres queridos", ha trasladado la política.

La pena no se ha sentido únicamente en Aragón. Grandes figuras y actores de España han trasladado también su pésame al artista aragonés.

Santiago Segura ha mostrado su más sentido pésame a la familia del cómico. "Actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y sobre todo, amigo entrañable… hoy nos ha dejado Fernando Esteso. Todo mi cariño para su familia. Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande.Hasta siempre Fernando", ha publicado en X.

Familia de joteros

Nacido en el seno de una familia de joteros, Esteso debutó a sus seis años como El Niño de la Jota y donde se desarrolló en el teatro de variedades.

Pero no fue hasta finales de los 70 cuando se convirtió en un icono del cine español de la época con películas de humor ligero y picante, muchas de ellas junto a Andrés Pajares. Los bingueros (1979), ¡Ay Carmela! (1990), y la serie de películas de “Pajares y Esteso”, son algunas de las comedias que ha dejado el actor, todas ellas muy populares por transmitir la vida cotidiana y las costumbres españolas de manera exagerada y divertida.