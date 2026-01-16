Ya es oficial: Carolina Durante y La Casa Azul actuarán en Zaragoza en el festival de música independiente

Confirmado el primer adelanto de cartel del Festival de Música Independiente (FIZ) 2026 que se celebrará el sábado 26 de septiembre en la Sala Multiusos de Zaragoza como aperitivo, el fin de semana previo, a las Fiestas del Pilar.

El FIZ 2026 apuesta un año más por traer propuestas originales, artistas emergentes y figuras consolidadas de la escena. En esta línea, ya es oficial la presencia de Carolina Durante, La Casa Azul, Repion y La Paloma.

Carolina Durante está en un momento estelar de su carrera. Diego, Martín, Mario y Juan, los cuatro chavales madrileños que conforman la banda, vuelven al FIZ con Elige tu propia aventura, su último disco, donde exploran territorios más profundos sin perder la urgencia que los define, con colaboración con Rosalía incluida. Sus himnos retumban en festivales de norte a sur, con cada estribillo diseñado para cantarse a pulmón y sentirlo en el pecho.

Quién también regresa al escenario del FIZ es La Casa Azul. El proyecto de Guille Milkyway mezcla sintetizadores brillantes y melodías pegadizas con una sensibilidad pop inconfundible.

Sus canciones no solo animan la pista de baile; en directo, temas como La revolución sexual o Nunca nadie pudo volar conectan con la emoción y la nostalgia de varias generaciones, creando un ritual colectivo que solo ellos pueden montar.

Por primera vez se suman al cartel las hermanas Marina y Teresa Iñesta, el dúo detrás del nombre de Repion. Tras colaborar con artistas de la talla de Xoel López, Amaral o La M.O.D.A. (con No te necesito para ser feliz), un auténtico himno indie, el dúo ha ganado músculo en directo: rabia, melancolía y guitarras afiladas que atrapan desde el primer segundo.

La Paloma completa este primer adelanto del cartel. Este trío madrileño, que ya se confirma como una de las bandas más originales del rock nacional actual. Con Un golpe de suerte, la banda alterna pop adictivo y potencia instrumental, y sus directos son una mezcla de precisión y desborde: es imposible no dejarse arrastrar por ellos.

Presentación del cartel del FIZ. Ayuntamiento de Zaragoza

A falta de conocer a los artistas que completarán el cartel y el FIZ Club, la zona con más vibra del festival, este adelanto ya es toda una apuesta por la diversidad y la calidad musical.

Tras agotar en tiempo récord el primer cupo de entradas promocionales, el festival pone a la venta una nueva tanda de entradas a un precio de 30 euros, disponibles desde este viernes a las 12.00 en los cajeros Ibercaja, en www.ibercaja.es y en la web de fizfestival.com.