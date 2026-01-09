Jesús y Martina Vázquez, nutricionistas: "Si el intestino está bien, la cabeza funciona mejor y todo el cuerpo lo nota"

Con la entrada de un nuevo año, llegan los nuevos propósitos y la firme convicción de que este año nos cuidaremos más.

Para que la idea no se quede en papel mojado, ha llegado un libro que eso de 'comer bien' lo pone muy fácil.

"Un año para cuidarte. Come con las estaciones: una guía de salud y nutrición durante todo el año", de la mano de Jesús Vázquez y Martina Vázquez, reconocidos nutricionistas zaragozanos.

En menos de 250 páginas, los expertos proponen un plan para los 365 días del año, teniendo en cuenta las estaciones, el metabolismo y las emociones.

"Formamos parte de la naturaleza y conseguir adaptar nuestra alimentación a buenos hábitos, y a un estilo de vida saludable conseguirá que estemos en equilibrio todo el año", asegura Martina.

Padre e hija son el motor de la consulta Nutrivázquez. Su enfoque se aleja de las dietas restrictivas y los métodos genéricos, apostando por una nutrición personalizada, flexible y emocionalmente sostenible.

La consulta dio el salto a redes sociales hace unos 5 años. "Durante la pandemia hacíamos recetas en casa y los vídeos gustaban mucho a nuestros amigos, así que empezamos a colgarlos en Instagram", relatan.

Lo que empezó como un entretenimiento, terminó convirtiéndose en un proyecto de referencia en nutrición consciente con más de 200.000 seguidores.

Ese crecimiento digital fue de la mano de la consulta profesional que ambos comparten. Un seguimiento individual y personal para ayudar a encontrar el equilibrio a cada persona.

Un año para cuidarte

Jesús y Martina, nutricionistas y fundadores de Nutrivázquez han trasladado ahora su filosofía a las páginas de 'Un año para cuidarte', una guía práctica que propone volver a lo esencial: escuchar al cuerpo, comer con las estaciones y recuperar una relación sana y flexible con la comida.

Jesús lleva décadas ejerciendo, y Martina se incorporó a la consulta hace cinco años. Desde entonces, han sido testigos de un cambio profundo en la forma en que la sociedad se relaciona con la alimentación.

"Antes la mayoría venía solo para bajar de peso", explica Jesús. "Ahora cada vez más personas acuden por problemas digestivos, enfermedades autoinmunes o simplemente porque no se encuentran bien y quieren entender qué les pasa", añade.

Martina coincide en que el foco se ha desplazado: "Ya no se trata tanto de adelgazar como de estar bien, de cuidarse como un estilo de vida".

"Si estamos mal emocionalmente, el digestivo siempre lo nota"

Un cambio que, según ambos, tiene mucho que ver con la salud digestiva y su relación directa con el bienestar emocional. "Si el intestino está bien, la cabeza funciona mejor", señala Jesús. "Produce serotonina, no pierde energía en malas digestiones y todo el sistema se regula", pero la relación es bidireccional: "Si estamos mal emocionalmente, el digestivo siempre lo nota", asegura.

Frente a las dietas restrictivas y la obsesión por los nutrientes, los Vázquez defienden una nutrición sin culpa. "El cuerpo tiene que ser flexible", subraya Martina.

No pasa nada "por un exceso puntual, como el roscón de Reyes; lo importante es volver a la normalidad sin remordimientos". Jesús es tajante: "No hay nada peor que comer algo para disfrutarlo y luego machacarte por ello".

Esa filosofía también desmonta muchos mitos heredados, pues a veces se ha podido demonizar algunos alimentos por tener "mucha grasa". "El colesterol no es el problema; el problema es el estilo de vida que lo acompaña", explica el nutricionista.

En su consulta, aseguran, es habitual encontrarse con pacientes que tienen miedo a alimentos que en realidad son beneficiosos.

El eje central de' Un año para cuidarte' es la alimentación según las estaciones. "En verano el cuerpo necesita hidratarse y antioxidantes; en invierno, platos más calientes y energéticos", afirma Martina.

La naturaleza es sabia y nada es casual, pues la propia tierra "nos ofrece en cada momento los alimentos que mejor nos vienen". De ahí, que en las recetas que se proponen en el libro, muchas tengan en cuenta los productos de temporada.

Además, el libro no impone normas estrictas ni listas de prohibiciones. "No queríamos decirle a la gente qué tiene que comer, queríamos explicar el porqué de las cosas, que entiendas qué te piden tus células en cada estación", explica Jesús.

Por eso, las recetas son sencillas, flexibles y basadas en productos locales y de temporada, como las borrajas, acelgas, alcachofas o tomates, especialmente reivindicados por su valor nutricional.

El reto, reconocen, ha sido traducir conceptos complejos a un lenguaje accesible. "Hay que explicarlo bien, si no se entiende, no sirve para nada", concluye Martina.

Los nutricionistas, tanto con el libro, como su comunicación y en la consulta buscan "que la gente sea capaz de cuidarse por sí misma" dando las herramientas "para entender el cuerpo" y no esperar a estar enfermo para empezar a escucharlo.