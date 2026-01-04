La hija de José Luis Gil publica una nueva foto del actor: "Viendo cómo preparan Madrid para recibir a los Reyes Magos"
Las respuestas de los fans no se han hecho esperar y, en apenas 12 horas, la foto ya lleva 13.000 ‘me gusta’ en Instagram.
Hace ya más de cuatro años que el actor zaragozano José Luis Gil sufrió un ictus cerebral que hizo que su vida y la de su familia cambiara por completo. Conocido por sus papeles en 'Aquí no hay quién viva' o 'La que se avecina', todavía continúa recuperándose lentamente de las consecuencias, alejado de los focos mediáticos.
En ocasiones, su hija Irene Gil ha publicado actualizaciones de su estado de salud. La última ha sido este mismo sábado, cuando compartió una foto del actor disfrutando de las luces de Navidad en Madrid.
“Esta foto es de hoy, viendo los últimos coletazos de las luces, y viendo cómo preparan Madrid para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos, su día preferido de las Navidades”, ha escrito Irene.
Su hija también ha querido desear un feliz 2026 a todos los fans que diariamente se preocupan por el estado de salud del icónico actor.
“Fuerza, humor, ánimo e ilusión para afrontar lo que nos traiga este nuevo año”, dice.
“Qué alegría cada vez que nos pones una foto de él, se le quiere”, decía un comentario. “Presidente te echamos de menos, mucha salud para ti y los tuyos”, responde una mujer. “Un besazo enorme para nuestro presidente para siempre”, añade otra.