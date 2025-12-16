La jueza convoca una comisión de expertos de Aragón y Cataluña para el traslado de las pinturas de Sijena

Técnicos del Gobierno de Aragón trabajando en el MNAC en las pinturas de Sijena Fabián Simón

El director general de Cultura reprocha al director del MNAC su última entrevista en la que "ridiculiza" los trabajos de los técnicos de Aragón.

La jueza de Huesca ha convocado al Gobierno de Aragón y al MNAC a una reunión para el cumplimiento de la sentencia para el traslado de las pinturas de Sijena. Así lo ha trasladado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, en rueda de prensa este martes.

Según ha explicado, se trata de una comisión de expertos con la que se busca que se llegue a un "entendimiento" por ambas partes respecto a los cronogramas presentados con el fin del "cumplimiento de la sentencia en la mayor brevedad posible".

"Se trata de un punto de encuentro entre las discrepancias de los cronogramas presentados para que no sea el obstáculo en el incumplimiento de la sentencia", ha detallado Olloqui. Así ha manifestado que estas no pueden significar "océanos" por lo que "hay que resolverlas".

Ante la decisión de la jueza, desde el Gobierno de Aragón manifiestan que se "va a atender las solicitudes del juzgado": "No puede ser de otra manera, somos proactivos en las solicitudes de los tribunales de justicia para llevar a buen fin el cumplimiento de la sentencia".

