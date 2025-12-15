Zaragoza acogerá el XIX Congreso AsHisCom sobre Historia de la Comunicación los días 18 y 19 de diciembre

Estudiantes entrando por la puerta de la facultad de Filosofía y Letras, en Zaragoza. E.E Zaragoza

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza acogerá los días 18 y 19 de diciembre el XIX Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación (AsHisCom), organizado por el grupo de investigación GICID bajo el título "Historia de la comunicación y contemporaneidad: cambios del siglo XIX al XXI".

El encuentro es una de las citas académicas de referencia en el ámbito de la historia de la comunicación y reunirá a 86 investigadores e investigadoras procedentes de 23 universidades españolas y 7 universidades internacionales.

Desde su primera edición en 1995, AsHisCom ha impulsado un espacio estable de debate científico y actualización historiográfica. En esta edición, el congreso propone reflexionar sobre la evolución de los procesos comunicativos a lo largo de más de dos siglos.

El encuentro parte de una premisa: comprender históricamente la comunicación resulta clave para interpretar los profundos cambios del actual ecosistema comunicativo y mediático.

Durante dos días, el programa combinará ponencias, mesas redondas y simposios, que abordarán temas como la desinformación en la historia, la prensa escrita, la radio, la televisión, la periodización en la historia de la comunicación, las biografías de comunicadores o la historiografía del campo, entre otros.

Todos ellos constituyen líneas de análisis imprescindibles para explicar tanto las continuidades como las rupturas del siglo XIX al XXI.

El congreso incluye la entrega del VI Premio Internacional de Tesis Doctoral AsHisCom que, en esta edición, ha recaído en María de los Ángeles Gutiérrez Romero, por su investigación La prensa femenina durante la Segunda República como género periodístico y fuente documental.