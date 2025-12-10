El último adiós de Robe Iniesta (Extremoduro) en Zaragoza: una oda a sus mejores canciones con un público entregado

Robe Iniesta se ha ido a los 63 años. La leyenda de la música española deja un legado de más de 30 años de canciones como alma del grupo de rock Extremoduro y en su etapa en solitario. Su última gira para presentar ‘Se nos lleva el aire’ le trajo a Zaragoza el pasado 15 de junio de 2024.

Una oda a sus grandes éxitos que demostró ser el poeta referente de la música española y un lazo de unión entre generaciones que corearon ‘Destrozares’ desde el primer minuto en el Pabellón Príncipe Felipe.

Un último concierto en la capital aragonesa en el que se alzó la voz para cantar ‘Puntos suspensivos’ o ‘El hombre pájaro’ del que se ha convertido en su último disco de estudio lanzado en 2023.

Acompañado de una presencia escénica “muy Robe” con sus ya míticos pantalones ‘cagados’ y camisetas anchas de estilo bohemio, el extremeño se rodeó de un plantel de músicos virtuosos que hicieron a violín o guitarra eléctrica verdaderos solos que completaron míticas canciones de su carrera.

El público que le acompaña fiel desde sus inicios y los que se han ido sumando a lo largo de los años dejó un reguero de caras intergeneracionales. Así, no se dejaron sin cantar canciones como ‘Dulce introducción al caos’ o ‘Salir’ de su época con Extremoduro. Más de dos horas de concierto que se han convertido en su último paso por tierras aragonesas.

Antes del recital en junio del año pasado, Robe ya pisó Zaragoza en noviembre de 2022 con su disco ‘Mayéutica’. El concierto que estaba programado para las Fiestas del Pilar de ese mismo año tuvo que ser aplazado por motivos ajenos al artista para celebrarse un mes después. Ese mismo año deleitaba a sus fans en un concierto a los pies de Lanuza en el Pirineo Sur.

El alma de Extremoduro deja una huella en Aragón tras 30 años de carrera musical y solo queda decir “Hasta siempre, siempre, siempre”.